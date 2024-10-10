7 звезд, которые когда-то жили в отелях

Кэти Хилтон

Учитывая, что Кэти Хилтон носит фамилию одного из самых известных гостиничных брендов в мире, неудивительно, что она провела значительное время в отелях. Хилтон воспитала своих четырех детей - Пэрис, Ники, Беррона и Конрада - в роскошном нью-йоркском Waldorf Astoria, проживая в номере 30H в стиле ар-деко в течение девяти лет.

Об этом она рассказала во время воссоединения 11 сезона "Настоящих домохозяек" из Беверли-Хиллз.

"Это было очень, очень мило. Нам нравилось жить под одной крышей, за исключением тех моментов, когда Пэрис угоняли со служебного лифта" - поделилась Хилтон в одном из эпизодов.

Кэти Хилтон (фото: instagram.com/kathyhilton)

Джеймс Вудс

Лауреат премии "Золотой глобус" Джеймс Вудс провел несколько лет в другой знаменитой калифорнийской гостинице - гостинице "Беверли Хиллз".

Джеймс Вудс (фото: Википедия)

Как сообщает NBC News, эта гостиница особенно подходила для длительного проживания, поскольку каждая комната была оснащена факсом, принтером, сканером и личным номером телефона. Эти удобства, безусловно, были привлекательны для актеров, постоянно загруженных сценариями.

Beverly Hills Hotel (фото: Википедия)

Джон Траволта и Келли Престон

Джон Траволта и покойная Келли Престон провели много времени на Бермудских островах в отеле Pink Beach Club, расположенном в самом сердце этого живописного места. Их приверженность этому отелю была настолько велика, что их цитировали в книге 2011 года "The Suite Life", посвященной опыту проживания в отелях.

Траволта отмечал, насколько важен комфорт и уровень безопасности, который предлагает отель по сравнению с жизнью в частном доме, тогда как Престон больше ценила социальные аспекты гостиничного проживания.

Джон Траволта и Келли Престон с сыном (фото: instagram.com/johntravolta​​)

Дэвид Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм вместе с двумя детьми, которые у них были на тот момент, проживали в отеле в Мадриде в 2003 году, когда Дэвида впервые перевели в футбольный клуб "Реал Мадрид".

Расходы на почти трехмесячное пребывание семьи в отеле привлекли внимание таблоидов, хотя это не помешало вести привычный образ жизни. Сообщалось, что они снова решили попробовать жить в 2013 году во время пятимесячного пребывания в Париже.

Дэвид и Виктория Бекхэмы (фото: Getty Images)

Роберт Де Ниро

Chateau Marmont, безусловно, является одним из самых знаковых отелей на Западном побережье, подходящим как для долгосрочного, так и для краткосрочного пребывания. Даже коренной ньюйоркец Роберт Де Ниро был очарован 93-летним зданием в стиле шато.

Роберт Де Ниро (фото: Википедия)

Известно, что в 80-х годах Де Ниро несколько лет проживал в пентхаусе 64, который представляет собой двухкомнатную квартиру с просторной гостиной, столовой, кухней и двумя ванными комнатами, а также частной террасой.

Chateau Marmont (фото: Википедия)

Киану Ривз

Следуя примеру Де Ниро, Киану Ривз прожил в Chateau Marmont в течение четырех лет в 90-х и начале 2000-х, прежде чем купить свой первый дом незадолго до своего 40-летия. По его словам, это не была гламурная атмосфера, которую можно было бы ожидать.

"Это было немного запущено. В номере 21 был настил с искусственного газона. Вы не очень хотели снимать обувь, но в этом и заключалась ее привлекательность. Chateau Marmont стал для меня своеобразным домом: мы отмечали День благодарения, Рождество, проводили время с друзьями" , - объяснил Ривз в документальном фильме "Сансет Стрип" 2012 года.

Киану Ривз​ (фото: Getty Images)

Боб Дилан

Нью-йоркский отель "Челси" гордится своим значительным списком знаменитостей, среди которых такие имена, как Патти Смит, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Стэнли Кубрик и Боб Дилан, останавливались здесь в течение второй половины 20 века.

Это место, с атмосферой, более суровой, чем гламурной, стало идеальным убежищем для богемных музыкантов; именно в его стенах Боб Дилан создал свой знаковый альбом Blonde on Blonde в 60-х годах.

Боб Дилан (фото: Википедия)