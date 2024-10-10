7 звезд, которые когда-то жили в отелях

Многие звезды переживали времена, когда им приходилось жить в отелях. Эти места становились не просто временным жильем, а настоящими оазисами, где знаменитости находили вдохновение, отдыхали от суеты и строили свои карьеры.
О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Учитывая, что Кэти Хилтон носит фамилию одного из самых известных гостиничных брендов в мире, неудивительно, что она провела значительное время в отелях. Хилтон воспитала своих четырех детей - Пэрис, Ники, Беррона и Конрада - в роскошном нью-йоркском Waldorf Astoria, проживая в номере 30H в стиле ар-деко в течение девяти лет.
Об этом она рассказала во время воссоединения 11 сезона "Настоящих домохозяек" из Беверли-Хиллз.
"Это было очень, очень мило. Нам нравилось жить под одной крышей, за исключением тех моментов, когда Пэрис угоняли со служебного лифта" - поделилась Хилтон в одном из эпизодов.
Кэти Хилтон (фото: instagram.com/kathyhilton)
Лауреат премии "Золотой глобус" Джеймс Вудс провел несколько лет в другой знаменитой калифорнийской гостинице - гостинице "Беверли Хиллз".
Джеймс Вудс (фото: Википедия)
Как сообщает NBC News, эта гостиница особенно подходила для длительного проживания, поскольку каждая комната была оснащена факсом, принтером, сканером и личным номером телефона. Эти удобства, безусловно, были привлекательны для актеров, постоянно загруженных сценариями.
Beverly Hills Hotel (фото: Википедия)
Джон Траволта и покойная Келли Престон провели много времени на Бермудских островах в отеле Pink Beach Club, расположенном в самом сердце этого живописного места. Их приверженность этому отелю была настолько велика, что их цитировали в книге 2011 года "The Suite Life", посвященной опыту проживания в отелях.
Траволта отмечал, насколько важен комфорт и уровень безопасности, который предлагает отель по сравнению с жизнью в частном доме, тогда как Престон больше ценила социальные аспекты гостиничного проживания.
Джон Траволта и Келли Престон с сыном (фото: instagram.com/johntravolta)
Дэвид и Виктория Бекхэм вместе с двумя детьми, которые у них были на тот момент, проживали в отеле в Мадриде в 2003 году, когда Дэвида впервые перевели в футбольный клуб "Реал Мадрид".
Расходы на почти трехмесячное пребывание семьи в отеле привлекли внимание таблоидов, хотя это не помешало вести привычный образ жизни. Сообщалось, что они снова решили попробовать жить в 2013 году во время пятимесячного пребывания в Париже.
Дэвид и Виктория Бекхэмы (фото: Getty Images)
Chateau Marmont, безусловно, является одним из самых знаковых отелей на Западном побережье, подходящим как для долгосрочного, так и для краткосрочного пребывания. Даже коренной ньюйоркец Роберт Де Ниро был очарован 93-летним зданием в стиле шато.
Роберт Де Ниро (фото: Википедия)
Известно, что в 80-х годах Де Ниро несколько лет проживал в пентхаусе 64, который представляет собой двухкомнатную квартиру с просторной гостиной, столовой, кухней и двумя ванными комнатами, а также частной террасой.
Chateau Marmont (фото: Википедия)
Следуя примеру Де Ниро, Киану Ривз прожил в Chateau Marmont в течение четырех лет в 90-х и начале 2000-х, прежде чем купить свой первый дом незадолго до своего 40-летия. По его словам, это не была гламурная атмосфера, которую можно было бы ожидать.
"Это было немного запущено. В номере 21 был настил с искусственного газона. Вы не очень хотели снимать обувь, но в этом и заключалась ее привлекательность. Chateau Marmont стал для меня своеобразным домом: мы отмечали День благодарения, Рождество, проводили время с друзьями" , - объяснил Ривз в документальном фильме "Сансет Стрип" 2012 года.
Киану Ривз (фото: Getty Images)
Нью-йоркский отель "Челси" гордится своим значительным списком знаменитостей, среди которых такие имена, как Патти Смит, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Стэнли Кубрик и Боб Дилан, останавливались здесь в течение второй половины 20 века.
Это место, с атмосферой, более суровой, чем гламурной, стало идеальным убежищем для богемных музыкантов; именно в его стенах Боб Дилан создал свой знаковый альбом Blonde on Blonde в 60-х годах.
Боб Дилан (фото: Википедия)
Недавно 7 звезд, начинавших карьеру со стриптиза.
Также мы писали о шести звездах, которые работали на обычной работе до того, как прославились.
При написании материала использовались следующие источники: NBC News, Википедия, Daily Mail.