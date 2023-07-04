В Киеве на базарах запретили продавать популярные продукты: список
На сельскохозяйственных и сезонных ярмарках в Киеве временно прекратят реализацию скоропортящихся пищевых продуктов. Запрет будет действовать с 4 по 31 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По данным пресс-службы, запрет коснется таких продуктов:
- свежее мясо,
- мясопродукты и колбасные изделия,
- живая и свежемороженая рыба,
- морепродукты,
- молоко и молочная продукция,
- кондитерские изделия с кремом и т.д.
Временный запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия "Свиточ" и "Киевское наследие", подчиненные Департаменту промышленности и развитию предпринимательства КГГА.
Кроме того, при проведении ярмарок организаторы должны допускать к реализации продукцию только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии соответствующих документов о ее прохождении.
По данным пресс-службы, такое решение было принято во время совещания по организации и проведению сезонных и сельскохозяйственных ярмарок в столице.
Как сообщало РБК-Украина, июль является самым теплым месяцем года. В среднем по Украине ожидается температура от 20 до 25 градусов тепла.
Напомним, Кабинет министров продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров в период военного положения, сократив перечень товаров. Правительство также приняло решение об отмене процедуры декларирования изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения.