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В Киеве на базарах запретили продавать популярные продукты: список

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Киев, Вторник 04 июля 2023 10:57
В Киеве на базарах запретили продавать популярные продукты: список Фото: на ярмарках в Киеве запрета продавать мясо и молоко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На сельскохозяйственных и сезонных ярмарках в Киеве временно прекратят реализацию скоропортящихся пищевых продуктов. Запрет будет действовать с 4 по 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По данным пресс-службы, запрет коснется таких продуктов:

  • свежее мясо,
  • мясопродукты и колбасные изделия,
  • живая и свежемороженая рыба,
  • морепродукты,
  • молоко и молочная продукция,
  • кондитерские изделия с кремом и т.д.

Временный запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия "Свиточ" и "Киевское наследие", подчиненные Департаменту промышленности и развитию предпринимательства КГГА.

Кроме того, при проведении ярмарок организаторы должны допускать к реализации продукцию только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии соответствующих документов о ее прохождении.

По данным пресс-службы, такое решение было принято во время совещания по организации и проведению сезонных и сельскохозяйственных ярмарок в столице.

Как сообщало РБК-Украина, июль является самым теплым месяцем года. В среднем по Украине ожидается температура от 20 до 25 градусов тепла.

Напомним, Кабинет министров продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров в период военного положения, сократив перечень товаров. Правительство также приняло решение об отмене процедуры декларирования изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения.

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