7 удалений в одном матче. Что известно о "зарубе" между "Детройтом" и "Миннесотой"

Этот поединок был напряженным почти с самого начала. Уже на старте матча игроки начали жестко фолить, а через некоторое время между Назом Ридом из "Миннесоты" и Роном Холландом из "Детройта" возник спор, который перерос в драку. Это случилось после того, как Рон грубо сфолил на своем оппоненте, в момент, когда тот пытался забросить мяч в кольцо.

Между игроками возникла словесная перепалка, однако в конфликт решил вмешаться другой игрок "Вулвз" Донте Дивинченцо, который толкнул соперника из "Детройта".

Далее схватка обострилась, ведь к ней присоединились другие игроки команды и даже тренеры. Охране тоже пришлось принять участие в этом, ведь они пытались успокоить баскетболистов, которые устроили драку на площадке.

В итоге удаления получили 5 игроков и 2 тренера. В частности, в составе "Детройт Пистонс" наказаны были: Холланд, Стюарт, Маркус Сассер, а также главный тренер команды Джей Бикерстафф. В свою очередь, в составе хозяев удалены были Рид, Дивиченцо, а также, помощник главного тренера Пабло Приджони.

В итоге поединок завершился победой "Миннесоты Тимбервулвз" со счетом 123-104. Им удалось торжествовать благодаря качественной игре Джулиуса Рэндла, который заработал 26 очков, совершил 8 подборов и отдал 5 передач, а также, благодаря Энтони Эдвардсу (25 очков, 6 подборов, 4 передачи). В команде гостей лучшими оказались Малик Бизли (27 очков, 2 подбора) и Тим Хардвей (20 очков, 4 подбора).