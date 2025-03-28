"Днепр" с повторением рекорда, все клубы - в плей-офф: особенности сезона баскетбольной Суперлиги

В баскетбольной Суперлиге завершился регулярный чемпионат. По его итогам все восемь участников попали в плей-офф, где разыграют медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола .

Перед завершающим туром регулярного сезона большинство вопросов относительно итогового расположения в турнирной таблице уже были решены. Главная интрига сохранялась в борьбе за третью строчку, на которую претендовали "Ривне" и "Черкасские Мавпы". Черкасчане имели шанс подняться на третью позицию в случае победы в очной встрече, однако уступили сопернику со счетом - 67:81.

Итоговая таблица регулярного чемпионата выглядит следующим образом:

Победный экспресс "Днепра"

Действующий чемпион страны "Днепр" завершил в свою пользу все 28 матчей регулярного первенства. Это - повторение исторического рекорда. В последний раз подобное удавалось "Химику" из Южного в сезоне-2014/15. Тогда клуб завершил регулярный чемпионат, победив во всех 30-ти матчах.

Последние два сезона лидеры также имели значительное преимущество над другими командами, но хоть по одному матчу, но проигрывали. В сезоне-2022/23 "Будивельник" потерпел одно поражение - от "Днепра". А в следующем - "Днепр" проиграл "Черкасским Мавпам".

По итогам турнира составили символическую сборную. В нее вошли два представителя "Днепра", и по одному - "Киев-Баскета", "Черкасских Мавп" и "Кривбасса".

Символическая сборная регулярного чемпионата:

Павел Буренко ("Киев-Баскет")

Михаил Бублик ("Кривбасс")

Владимир Конев ("Днепр")

Станислав Тимофеенко ("Днепр")

Андрей Агафонов ("Черкасские Мавпы")

Игры за сетку плей-офф

Теперь все участники чемпионата продолжат борьбу за награды в плей-офф.

Дело в том, что на старт сезона в Суперлигу заявились девять команд и по регламенту последняя в таблице в плей-офф не попадала. Однако одесская "БИПА" снялась с турнира за несколько дней до его начала. Регламент переделывать уже не стали. Таким образом, все восемь участников автоматически получили места в плей-офф, а регулярный чемпионат определил их позиции в турнирной сетке.

Четвертьфинальные пары плей-офф

"Днепр" - "Говерла"

"Киев-Баскет" - "Старый Луцк"

"Ровно" - "Запорожье"

"Черкасские Мавпы" - "Кривбасс"

Первые матчи серий до двух побед пройдут 1-2 апреля на площадках команд, финишировавших выше в турнирной таблице регулярного чемпионата. Вторые поединки состоятся 4-6 апреля.

Кто выигрывал чемпионат Украины

Баскетбольное первенство Украины разыгрывается с 1992 года. В 1996-м турнир получил название Суперлига.

С тех пор чемпионами становились девять клубов. Однако только два "золотых" коллектива играют в Суперлиге до сих пор - это "Черкасские Мавпы" и "Днепр". Другие по разным причинам прекратили существование.

Все чемпионы Украины по баскетболу: