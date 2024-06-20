7 украинских звезд, которые решились на каминг-аут

Константин Гнатенко

Первым из украинских знаменитостей, кто открыто заговорил о своей сексуальной ориентации, был ведущий и журналист Константин Гнатенко. Он официально совершил каминг-аут в 1997 году.

Константин Гнатенко (фото: instagram.com/gnatenkokostia)

Анатолий Ерема

Продюсер Анатолий Ерема стал вторым из украинских знаменитостей, совершившим каминг-аут. В 2008 году он официально объявил о своей гомосексуальности.

Сейчас Ерема счастлив в отношениях и живет со своим партнером.

Анатолий Ерема с любимым (фото: facebook.com/yerem​​)

MELOVIN

Украинский певец совершил каминг-аут в 2021 году прямо на сцене фестиваля Atlas Weekend. Во время выступления он поцеловал сначала женщину, а затем мужчину и объявил, что является бисексуалом.

Позже MELOVIN признался, что каминг-аут благоприятно отразился на его психологическом состоянии, и он стал гораздо счастливее.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Андрей Хветкевич

После выхода из проекта "Холостяка-2" бизнесмен признался, что он - бисексуал.

По словам Андрея, у него были отношения как с женщинами, так и с мужчинами.

Также Хветкевич тогда признался, что находится в отношениях с колумбийцем Фелипе.

Однако перед реалити пара распалась. После проекта они снова воссоединились и решили пожениться.

Андрей Хветкевич (фото: instagram.com/diveeasy)

Олег Машуковский

Блогер и визажист открылся общественности касательно своей ориентации, когда стал популярным.

Олег уверенно заявлял, что он гомосексуал. Однако позже начал утверждать, что скорее всего является бисексуалом.

Олег Машуковский (фото: instagram.com/mashukovsky/)

Владимир Завадюк

Продюсер развлекательных проектов совершил каминг-аут в апреле прошлого года. Завадюк рассказал, что у него есть партнер, с которым он живет.

Он также посоветовал другим быть честными с собой и осуществить свои давние мечты.

Владимир Завадюк с избранником (фото: instagram.com/zavaduk)

Ваня Рассел

После Владимира Завадюка каминг-аут совершил ведущий и блогер Ваня Рассел. Он выпустил ролик на своем YouTube-канале, посвященный теме ЛГБТ-сообщества.

В конце видео Рассел сообщил, что он гей.

Ваня Рассел (фото: instagram.com/oh.my.russell​​)