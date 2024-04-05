7 украинских звезд, открестившихся от родственников из РФ из-за войны

Наталья Могилевская

После полномасштабного вторжения РФ певица пыталась общаться с братом, который живет в стране-агрессоре. Однако вскоре Могилевская бросила попытки доказать ему, насколько сильно пропаганда промывает мозги россиянам.

"У меня есть родные в РФ. Довольно трудно было с ними говорить. Мой брат говорил мне: "А какого года это видео? Что ты мне присылаешь?" Пропаганда очень сильная. Люди - зомбированы. За два месяца войны только тупой, глухой и слепой не понял, что происходит. Но все равно есть дыры в железном занавесе, чтобы здравомыслящий человек мог все взвесить и иметь свое мнение", - рассказывала Наталья.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Анна Ризадинова

Спортсменка призналась, что перестала поддерживать общение с матерью, которая осталась в оккупированном Россией Крыму, из-за неоднозначной позиции последней.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2016 некоторое время пыталась убедить близкого человека, что она поддалась влиянию российской пропаганды.

Однако последний разговор привел к инсульту у матери спортсменки. Кроме того, бабушка гимнастки поддерживает Путина и развязанную им войну.

Ризатдинова иронично "поблагодарила" кремлевского вождя за разрушение ее семьи.

Анна Ризадинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Стася Ровинская

Экс-ведущая канала "1+1" прекратила общение с собственной матерью, Снежаной Егоровой, из-за ее открытой поддержки Путина.

Ровинская считает, что маме, которая сейчас проживает в Турции, платят за ее антиукраинскую позицию.

Стася Ровинская со Снежаной Егоровой (фото: instagram.com/sia_rovinska)

Виталий Козловский

В РФ у исполнителя живет старшая родная сестра с семьей. Первые дни Виталий пытался с ними говорить, объяснять, но все напрасно.

"Многих проклял и послал куда-то подальше. Мне говорят, что так нельзя, ты себе так беду накличешь. А как сегодня можно, когда пришли к тебе домой и убивают всех?", - поделился певец в одном из своих интервью.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Егор Соболев

Ведущая национального телемарафона Маричка Падалко призналась, что ее муж, бывший нардеп Егор Соболев, полностью отказался от общения с родителями, которые проживают в Анапе, что на юге страны-террориста.

Они отказываются осуждать кремлевскую агрессию, утверждая, что "не все так однозначно".

Егор Соболев и Маричка Падалко (фото: instagram.com/yehorsoboliev)

Григорий Решетник

Ведущий романтического реалити "Холостяк" рассказал о своей крестной матери, родом из Николаева, которая поссорилась с родственниками из Украины.

Сейчас женщина проживает в России, тогда как ее сыновья и муж являются военнослужащими, возможно, даже участвуют в боевых действиях на территории Украины.

По словам Григория, 24 февраля 2022 года крестная отправила его родителям такое сообщение: "Ну что, напросились? Так вам и надо! Теперь будем вас воспитывать!".

Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Светлана Тарабарова

Певица открестилась от своего дяди из России из-за того, что родной брат ее мамы после новостей о боях в Херсоне написал поздравление с тем, что их "наконец-то освободили".

"Мы переписывались всей семьей с этим человеком. Мы закончили с ним переписываться, когда мама сказала заблокировать его. Родная сестра сказала. Он не понимает, он слепой, настолько пропаганда выела ему мозг", - поделилась Тарабарова.

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)