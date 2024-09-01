Пропускали уроки и пили водку: 5 украинских звезд, которые плохо учились в школе

Настя Каменских

Настя Каменских училась хорошо до шестого класса, но потом начала подделывать оценки в табеле. Больше всего она не любила алгебру, зато иностранные языки ей очень нравились.

Учитель не раз сообщал отцу Насти о ее трудностях с математикой, на что он с юмором отвечал, что купит дочери калькулятор. Более того, в одном из своих интервью певица призналась, что уже в 14 лет начала пить водку.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Екатерина Павленко

Солистка группы "Go-A" Екатерина Павленко училась хорошо до пятого класса, но после того, как пошла в музыкальную школу, потеряла интерес к учебе. Как-то она призналась, что сидела на последней парте, получала тройки и только и делала, что считала минуты до конца уроков.

Екатерина Павленко (фото: instagram.com/monokatee ​​)

Злата Огневич

Украинская певица Злата Огневич рассказала своим подписчикам в Instagram, что в школе ее больше увлекали мальчики, чем обучение. Она часто прогуливала занятия и нередко устраивала себе дополнительные выходные.

В подростковом возрасте Злата тоже пробовала курить. Ей сложно давались точные науки, зато литературу она очень любила.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich​)

Ирина Билык

В школьные годы Ирина Билык часто списывала и искала какие-либо причины, чтобы пропустить занятия. Она организовывала творческие вечера, благодаря чему учителя позволяли пропускать некоторые уроки. По словам исполнительницы, она не любила физкультуру и точные науки.

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna​​)

Юрий Горбунов

Украинский ведущий Юрий Горбунов в младших классах был отличником, но позже увлекся рок-музыкой. В старших классах его больше занимали рок-группа и девушки, чем обучение.

Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)