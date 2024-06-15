6 украинских звезд, никогда не гнавшихся за российским рублем

Виктор Павлик

С момента провозглашения независимости Украины Виктор Павлик развивал украинскую культуру и песню.

"Кстати, я никогда не гастролировал в России. Маленькие выступления были, но это я ехал поддержать своих друзей", - признавался исполнитель в одном из своих интервью.

Виктор Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Мария Бурмака

Мария Бурмака всегда разговаривала на украинском и никогда не пела песен на русском: "Потому что видела в соседнем государстве империю, которая наконец захочет вернуть Украину, опираясь на исторические параллели".

Мария Бурмака (фото: РБК-Украина)

Назарий Яремчук

Назарий Яремчук, которого не стало 30 июня 1995 года, навсегда остался в истории как выдающийся певец и патриот своей Родины.

Казалось, у него были все возможные титулы, кроме заслуженного артиста СССР. Ему мягко намекали: и это непременно дадут, если начнешь петь на русском языке.

Яремчук на такое не соглашался. За всю свою певческую карьеру в его репертуаре была всего одна русскоязычная песня. Такая бескомпромиссность, конечно, мешала, но таким уж он был. Возможно, повлияла гуцульская кровь.

Назарий Яремчук (фото: roduna.org)

Кузьма Скрябин

Выдающийся музыкант и искренний патриот Украины Кузьма Скрябин всю свою жизнь популяризировал наше Независимое государство, был отдан ему и его народу, и призвал украинцев к единению.

Кузьма Скрябин (фото: facebook.com/kuzma.skryabin)

Павел Дворский

Во времена Союза ему запрещали исполнять свои песни. Артисту даже пришлось взять псевдоним Павел Днестровский.

Когда спел "Рідну мову", начали обвинять: "Какой там родной язык! У нас язык один - русский язык". "У каждого он - свой", - отвечал "доброжелателям".

Павел Дворский никогда не пел и не говорил на русском. За то, что защищал язык Кобзаря, ему почти 15 лет не присваивали звание заслуженного артиста Украины. А когда написал известные хиты "Будуємо храм", "Помилуйся, Боже, над Україною", "Товариство моє", его называли националистом.

Павел Дворский (фото: facebook.com/dvorskyicentr)

Братья Гадюкины

Культовая украинская рок-группа "Братья Гадюкины" имеет много поклонников в Российской Федерации. До полномасштабного вторжения ее приглашали на концерты в страну-агрессорку, но она туда не ехала - такова была позиция коллектива.

Братья Гадюкины (фото: facebook.com/bratygadiukiny)