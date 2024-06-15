6 украинских звезд, никогда не гнавшихся за российским рублем

Знаменитости из нашей подборки никогда не гнались за российским рублем и всегда оставались верны своим принципам и ценностям. Они выбрали путь, который в свое время отличался от привычного стремления к славе и богатству.
О ком идет речь - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
С момента провозглашения независимости Украины Виктор Павлик развивал украинскую культуру и песню.
"Кстати, я никогда не гастролировал в России. Маленькие выступления были, но это я ехал поддержать своих друзей", - признавался исполнитель в одном из своих интервью.
Виктор Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Мария Бурмака всегда разговаривала на украинском и никогда не пела песен на русском: "Потому что видела в соседнем государстве империю, которая наконец захочет вернуть Украину, опираясь на исторические параллели".
Мария Бурмака (фото: РБК-Украина)
Назарий Яремчук, которого не стало 30 июня 1995 года, навсегда остался в истории как выдающийся певец и патриот своей Родины.
Казалось, у него были все возможные титулы, кроме заслуженного артиста СССР. Ему мягко намекали: и это непременно дадут, если начнешь петь на русском языке.
Яремчук на такое не соглашался. За всю свою певческую карьеру в его репертуаре была всего одна русскоязычная песня. Такая бескомпромиссность, конечно, мешала, но таким уж он был. Возможно, повлияла гуцульская кровь.
Назарий Яремчук (фото: roduna.org)
Выдающийся музыкант и искренний патриот Украины Кузьма Скрябин всю свою жизнь популяризировал наше Независимое государство, был отдан ему и его народу, и призвал украинцев к единению.
Кузьма Скрябин (фото: facebook.com/kuzma.skryabin)
Во времена Союза ему запрещали исполнять свои песни. Артисту даже пришлось взять псевдоним Павел Днестровский.
Когда спел "Рідну мову", начали обвинять: "Какой там родной язык! У нас язык один - русский язык". "У каждого он - свой", - отвечал "доброжелателям".
Павел Дворский никогда не пел и не говорил на русском. За то, что защищал язык Кобзаря, ему почти 15 лет не присваивали звание заслуженного артиста Украины. А когда написал известные хиты "Будуємо храм", "Помилуйся, Боже, над Україною", "Товариство моє", его называли националистом.
Павел Дворский (фото: facebook.com/dvorskyicentr)
Культовая украинская рок-группа "Братья Гадюкины" имеет много поклонников в Российской Федерации. До полномасштабного вторжения ее приглашали на концерты в страну-агрессорку, но она туда не ехала - такова была позиция коллектива.
Братья Гадюкины (фото: facebook.com/bratygadiukiny)
Недавно мы рассказывали о 4 украинских поп-звездах 90-х, которые никогда не пели на русском.
Также мы писали о знаменитостях, которых умоляли выступать в России, но они не изменили себе.
При написании материала использовались следующие источники: АрмияInform, OBOZ.ua, Радио Украина.