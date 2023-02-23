7 дел, которые нужно успеть сделать до конца зимы: осталось всего несколько дней

Покататься на санках, лыжах или коньках

Катание на санках, лыжах и коньках - давняя зимняя традиция. И хотя в последние годы зима нас не сильно балует снегом, найти место, где можно покататься - можно.

Соберите друзей, свою семью и отправляйтесь на ближайший спуск или каток, чтобы получить незабываемые впечатления и активно отдохнуть.

Сделайте новогоднюю фотосессию

Организуйте зимнюю фотосессию и сделайте с ними с близкими, которые позволят вам запечатлеть последние дни зимы. Организовать такую фотосессию можно самостоятельно, а можно попросить сделать снимки кого-то из друзей или обратиться за помощью к профессиональному фотографу.

Устройте киновечер

Что может быть приятнее, чем вечерний просмотр кино с самыми родными и близкими. Можно посетить кинотеатр, чтобы посмотреть последние киноновинки. А можно собраться дома, приготовить что-то вкусное и пересмотреть с друзьями или семьей любимые кинокомедии.

Приготовьте новое зимнее блюдо

Зимние вечера - отличный период, чтобы попробовать новый рецепт печенья или кексов. А еще можно приготовить какое-нибудь согревающее горячее блюдо из старых книг с рецептами.

А потом обязательно угостить своих самых близких невероятно вкусным и ароматным угощением.

Отдайте ненужную одежду

Весна на пороге, а значит пришло время перебрать шкаф. Отложите отдельно вещи, которые вы не носили в этом сезоне или уже точно носить не будете. Смело отдавайте такие вещи тем, кому они пригодятся.

Так вы не только доброе дело сделаете, но и избавитесь одновременно от лишнего в шкафу и освободите место для весеннего гардероба.

Прочитайте книгу

Времени для чтения в последнее время у многих людей не хватает. Но последние зимние выходные - отличный период, чтобы прочитать книгу, которая давно ждет вас на полке.

Заведите новую хорошую привычку

Люди склонны начинать что-то новое с понедельника, с нового года, с первого дня месяца. И сейчас отличный шанс завести новую полезную привычку - с первого дня весны.

У вас есть еще несколько дней, чтобы придумать, чем именно вы хотели бы заняться. Например, начать бегать по утрам.