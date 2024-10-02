7 способов удалить огрубелую кожу со стоп без похода на педикюр

Педикюр можно сделать и дома. Но очень важно удалить мертвую кожу из стоп. Вы можете попробовать такие методы, как скраб, замачивание или нанесение парафина.

7 лучших способов удалить мертвую кожу из стоп, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Healthline.

Какие причины мертвой кожи на стопах

Омертвевшая кожа, которая образуется на стопах, - это способ естественного отшелушивания кожи и удаления мертвых клеток кожи.

Мертвая кожа может образовываться из-за нехватки влаги, если ваши ноги постоянно находятся в закрытых ботинках или носках, или из-за трения во время ходьбы или бега.

Она также может образоваться, если вы регулярно не ухаживаете, не отшелушиваете стопы.

7 способов удаления мертвой кожи

Пемза

Пемза - природный лавовый камень, который может помочь удалить мертвую кожу и мозоли с ваших ног.

Как использовать:

Опустите пемзу в теплую воду. Вы также можете замочить ноги в теплой воде на 10 минут, чтобы смягчить их.

Осторожно перемещайте камень круговыми или боковыми движениями вокруг стопы, чтобы удалить мертвую кожу.

Сосредоточьтесь на удалении верхнего слоя кожи, а не всего мертвого участка кожи, что будет способствовать здоровому обмену клеток.

Затем нанесите лосьон или масло, чтобы смягчить ноги. Никогда не используйте пемзу для поврежденных или больных участков.

Пемза - незаменимая вещь в чистке стоп (фото: prom.ua)

Парафин

Это мягкий воск, плавящийся при средней температуре. Воск не должен быть настолько горячим, чтобы вызвать ожоги или раздражение кожи. Вы также можете провести лечение парафином дома, используя домашнюю парафиновую ванну, или вы можете растопить воск в кастрюле, а затем переложить его в миску для погружения ног.

Во время лечения парафином вы несколько раз погружаете ноги в воск. После нанесения нескольких слоев воска заверните ноги в полиэтилен. После того, как воск застынет, воск можно удалить.

Любая мертвая кожа на ваших ногах будет удалена вместе с воском. После этого ваши ноги должны быть мягкими.

Не используйте парафин, если: у вас плохое кровообращение у вас есть сыпь или открытая рана на ногах вы потеряли ощущение в ногах, например из-за диабетической нейропатии. Если вы используете парафин дома, будьте очень осторожны и следите за температурой воска с помощью термометра.

Скраб для ног

Большинство аптек и магазинов продают разные скрабы для ног без рецепта. Ищите таковой с гранулами, которые помогут очистить мертвую кожу. Или вы даже можете сделать свой собственный, разведя две столовых ложки морской соли в равных количествах детского масла и лимонного сока.

Как использовать:

Нанесите скраб прямо на стопу и осторожно потрите ладонью.

Или используйте щетку или губку для чистки ног, чтобы удалить мертвую кожу.

После использования тщательно смойте скраб теплой водой.

Овсяный скраб

Вы можете использовать овсяные хлопья, чтобы сделать домашний пилинг для удаления мертвой кожи. Чтобы сделать скраб, смешайте равные части овсяных хлопьев с розовой водой или молоком, чтобы получилась паста.

Как использовать:

Нанесите скраб на ноги и оставьте на 20-30 минут.

Используйте щетку для ног, чтобы отшелушить ноги.

Смойте холодной водой и дайте ногам высохнуть.

Нанесите крем для ног. Следуйте этому лечению через день для достижения наилучших результатов.

Скраб для ног поможет отшелушить отмершую кожу (фото: nailsmania.ua)

Замачивание или скраб из английской соли

Английская соль - это кристаллическая форма сульфата магния. Сульфат магния является минеральным соединением. Вы можете замочить ноги в английской соли, растворенной в воде. Это может помочь отшелушить и разгладить сухие, потрескавшиеся стопы. Это, в свою очередь, поможет удалить мертвую кожу.

Как сделать:

Возьмите английскую соль, насыпав 1/2 стакана соли в ванную для ног или полную чашку в ванную, наполненную теплой водой.

Расслабьтесь и окуните ноги до 20 минут. После этого можно воспользоваться пемзой или щеткой для ног, чтобы удалить сухую кожу.

Чтобы сделать солевой скраб для ног под душем или ванной, смешайте горсть английской соли со столовой ложкой или оливкового масла в руке или на губке для ванны.

Осторожно потрите влажную кожу, чтобы отшелушить, смягчить и удалить мертвую кожу, прежде чем смыть водой.

Замачивание в уксусе

Замачивание уксусом может помочь смягчить стопы и удалить мертвую, сухую или потрескавшуюся кожу. Вы можете использовать практически любой вид уксуса. Для замачивания используйте прохладную воду, так как горячая вода может еще больше высушить кожу. Как правило, используйте 1 часть уксуса на 2 части воды.

Для начала замочите ноги на 5-10 минут. По желанию после замачивания с помощью пемзы удалите сухую или дряблую кожу, следуя указанным выше указаниям.

Нанесите увлажняющий крем, вазелин или кокосовое масло перед тем, как надеть носки, чтобы впитать влагу после замачивания уксусом. Выполняйте эту процедуру несколько раз в неделю, поскольку она может еще больше высушить кожу.

Замачивание в соде

Пищевая сода является популярным домашним средством для удаления мертвой кожи из стоп. Но некоторые дерматологи предупреждают, что пищевая сода может вызвать раздражение, вызывать красноту и еще больше высушивать кожу.

Это потому, что это может нарушить естественный рН-баланс кожи. Если у вас чувствительная кожа или аллергия, не используйте пищевую соду на ногах.

Если вы решили использовать пищевую соду, берите только небольшое количество (2-3 столовых ложки) на 10-20 минут, наполненное теплой водой. После замачивания осторожно воспользуйтесь пемзой или щеткой для ног, используя метод, упомянутый выше, чтобы удалить мертвую кожу.

После этого нанесите много увлажняющего крема. Если вы испытываете покраснение или раздражение во время намачивания ног, немедленно удалите их из раствора.