7 способов избавиться от храпа без медикаментов: советы врача

Храп не только наносит дискомфорт, он еще и может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Поэтому не стоит мириться с ним, тем более, что есть несколько способов, которые помогают избавиться от храпа даже без применения медикаментов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook .

Как избавиться от храпа

"45% взрослых время от времени храпят. Но постоянный храп - дело серьезное. Человек, который храпит, часто мешает своему партнеру хорошо спать, что может вызвать стресс. И создать реальные проблемы в браке. Кроме того, 75% храпящих людей имеют обструктивное апноэ сна, когда дыхание нарушается на короткий промежуток времени, что повышает риск развития сердечных заболеваний и их опасных для жизни осложнений", - объясняет врач.

Швец отмечает, что не стоит заниматься самолечением храпа спреями и таблетками без консультации с врачом. Многие средства против храпа продаются без проведения соответствующих научных исследований, подтверждающих их эффективность. Врач советует попробовать применить на практике следующие способы, чтобы прекратить храпеть.

Измените позу во время сна

"При лежании на спине основа языка и мягкое небо опускаются к задней стенке горла, вызывая вибрирующий звук во время сна. Сон на боку поможет этого избежать. Есть специальные подушки для поддержания тела на полную длину, которые помогают спать именно на боку", - говорит Швец.

Еще один интересный способ отучиться спать на спине - приклеить теннисные мячи к задней части пижамы, которые будут мешать находиться в этом положении.

"Если храп продолжается независимо от позы сна, причиной может быть обструктивное апноэ сна. В этом случае не стоит откладывать обращение к врачу", - советует медик.

Похудейте

Бывает, что храп связан с набором веса, если до этого человек не храпел. Избыток жировой ткани вокруг шеи сжимает внутренний диаметр горла. Это повышает вероятность его сворачивания во время сна, что приводит к храпу. В таком случае избавившись от лишних килограммов, вы сможете и забыть о храпе.

Избегайте алкоголя

"Алкоголь и успокаивающие средства снижают тонус мышц задней стенки горла в состоянии покоя, что повышает вероятность храпа. Даже люди, которые обычно не храпят, будут храпеть после употребления алкоголя. Не рекомендуется употреблять алкоголь уже за 4-5 часов до сна", - подчеркивает Швец.

Соблюдайте правила гигиены сна

Плохие привычки перед сном могут иметь последствия, подобные употреблению алкоголя. К примеру, после долгих часов работы без достаточного сна вы ложитесь переутомленными. Тогда сон крепкий и глубокий, а мышцы становятся максимально расслабленными, что вызывает храп.

Откройте носовые ходы

"Если храп начинается с носа, нужно держать носовые ходы открытыми. Когда нос заложен или сужен, например из-за простуды, вероятнее всего быстрый воздух приведет к храпу", - говорит врач.

Он объясняет, что "открыть нос" перед сном поможет горячий душ, во время которого можно промыть нос соленой водой. Или промыть носовые проходы раствором соленой воды с помощью специального чайника нете пот. Еще есть назальные полоски, улучшающие поток воздуха в носу.

Смените подушки

Пылевые клещи, которые накапливаются в подушках, могут вызвать аллергические реакции и привести к храпу.

"А когда домашние животные спят в постели с владельцем, он вдыхает их перхоть, еще один распространенный раздражитель. Так что, если проблемы возникают только ночью, эти факторы могут способствовать храпу", - говорит Швец.

Чтобы свести к минимуму количество пылевых клещей и аллергенов, чистьте подушки один раз в пару недель и заменяйте их каждые полгода. И не допускайте домашних питомцев в спальню.

А вот специальные подушки для предотвращения храпа покупать не стоит. Они подпирают голову, что решает проблемы с носом, но может вызвать боль в шее.

Пейте много жидкости

При обезвоживании выделения из носа и мягкого неба становятся более липкими. Это усугубляет храп. Ежедневно женщинам рекомендуют потреблять 2,2 л жидкости, а мужчинам - 2,7 л.