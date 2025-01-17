7 вкусных рецептов глинтвейна для уюта и тепла
Глинтвейн - традиционный зимний напиток во многих странах. Считается, что похожие рецепты напитка были известны еще в древнем Риме - вино смешивали с пряностями и нагревали.
РБК-Украина (проект Styler) собрало рецепты алкогольного и безалкогольного глинтвейна, который не только согреет, но и наполнит дом благоуханием.
Глинтвейн с ягодами и грушами
Для того, чтобы приготовить зимний напиток с грушами и ягодами, необходимы такие продукты:
- сухое красное вино - 1-2 бутылки
- сахар - 90-110 г
- цедра апельсина - с 1/4 апельсина
- груши (твердые сорта) - 3 шт.
- ежевика (замороженная) - 200 г
- корица - 1 палочка
- кардамон - 4 зерна
- бадьян - 4 звездочки
- гвоздика - 2-3 бутона
Как готовить глинтвейн с ягодами и грушами
Перелейте вино в большую кастрюлю. Если жидкости немного, груши придется постоянно переворачивать, чтобы они были погружены в жидкость.
Груши помойте, обсушите, срежьте с плодов кожуру и нижнюю часть. Разрезать грушу не нужно. Положите груши в вино, всыпьте апельсиновую цедру, добавьте специи и сахар.
Варите напиток на среднем огне до кипения. После этого нужно уменьшить огонь и варить напиток в течение 15-20 минут.
За несколько минут до готовности глинтвейна добавьте размороженные ягоды ежевики. Груши нужно достать из напитка, а сам глинтвейн разлить по чашкам, по желанию украсив каждую апельсином.
Глинтвейн с клюквой и имбирем
Для того, чтобы приготовить глинтвейн с клюквой, надо эти ингредиенты:
- красное сухое вино - 750 мл
- мед - 50 г
- апельсин - 1 шт.
- клюква - 100 г
- имбирь - 3 см корня
- груша - 1 шт.
- бадьян - 2 звездочки
- гвоздика - 2 бутона
Как готовить глинтвейн с клюквой
Перелейте вино в кастрюлю. Имбирь почистьте и нарежьте на маленькие кусочки или натрите на терке. Грушу помойте и нарежьте на небольшие кусочки.
Добавьте к вину грушу, имбирь, клюкву, гвоздику и бадьян. Апельсин помойте и разрежьте пополам. Выжмите сок в кастрюлю, а затем положите кусочки апельсина.
Доведите глинтвейн до кипения на среднем огне. Затем уменьшите огонь и проварите напиток в течение 15-20 минут. Добавьте мед, тщательно перемешайте напиток и разлейте глинтвейн в бокалы.
Глинтвейн в яблоке
Чтобы приготовить глинтвейн в яблоке, для напитка понадобятся:
- вино красное сухое - 0,7 л
- мед - 1 ст. л.
- яблоко - 6 шт.
- апельсин - 0,5 шт.
- апельсиновая цедра - с половины апельсина
- изюм - 30 г
- корица - 2 шт.
- кардамон - 3 зерна
- анис - 2 звездочки
- ванильный сахар - 10 г
Как готовить глинтвейн в яблоке
Помойте яблоко и апельсин, нарежьте каждый фрукт на четыре части. Переложите кусочки яблока и апельсина в кастрюлю, добавьте пряности и сидр.
Доведите глинтвейн до появления пара на маленьком огне. Чтобы сделать напиток менее алкогольным, можно слегка прокипятить жидкость, чтобы испарился алкоголь.
Снимите глинтвейн с огня, добавьте мед и перемешайте напиток. Оставьте глинтвейн настаиваться на 10 минут, а затем разлейте в бокалы.
Глинтвейн на яблочном сидре
Как готовить глинтвейн на яблочном сидре (иллюстративное фото: Freepik)
Для приготовления глинтвейна на яблочном сидре необходимы такие продукты:
- яблочный сидр - 1,5 л
- апельсин - 1 шт.
- яблоко - 1 шт.
- бадьян - 3 звездочки
- корица - 2 палочки
- кардамон - 2 шт.
- гвоздика - 2 шт.
- мед - 50-70 г
Как готовить глинтвейн на яблочном сидре
Помойте яблоко и апельсин, нарежьте каждый фрукт на четыре части. Переложите кусочки яблока и апельсина в кастрюлю, добавьте пряности и сидр.
Доведите глинтвейн до появления пара на маленьком огне. Чтобы сделать напиток менее алкогольным, можно слегка прокипятить жидкость, чтобы испарился алкоголь.
Снимите глинтвейн с огня, добавьте мед и перемешайте напиток. Оставьте глинтвейн настаиваться на 10 минут, а затем разлейте в бокалы.
Безалкогольный глинтвейн с виноградным соком
Для того, чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн на виноградном соке, необходимы следующие ингредиенты:
- сок из красного винограда - 1 л
- апельсин - 1/2 шт.
- корица - 2 палочки
- гвоздика - 5 шт.
- лавровый лист - 2 шт.
- тимьян - 2 веточки
- сахар - 2 ст. л.
Как готовить безалкогольный глинтвейн с виноградным соком
Помойте и нарежьте кружочками апельсин. Нужное количество переложите в кастрюлю, добавьте специи и залейте все соком.
Добавьте сахар и прогрейте жидкость в течение 10 минут на маленьком огне. Важно не доводить глинтвейн до кипения. Теплый безалкогольный глинтвейн разлейте по чашкам, по желанию украсив оставшимися кружочками апельсина.
Безалкогольный глинтвейн с каркаде
Чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн на основе чая каркаде, необходимы следующие продукты:
- вода - 700 мл
- каркаде - 15 г
- апельсин - 1 шт.
- апельсиновый сок - из 1 апельсина
- бадьян - 3 звездочки
- кардамон - 3 шт.
- гвоздика - 7 бутонов
- корица - 2 шт.
- мускатный орех - 1/4 ч. л.
Как готовить безалкогольный глинтвейн из каркаде
Чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн с каркаде, помойте апельсин и срежьте с него кожуру - ее нужно переложить в кастрюлю, добавив пряности. Имбирь почистьте и нарежьте тонкими слайсами.
Добавьте сахар или мед по вкусу, а также выжмите в кастрюлю сок из апельсина. Доведите смесь на среднем огне до кипения, прокипятите около 2-3 минут, а затем влейте оставшуюся воду.
Еще раз доведите глинтвейн до кипения и бросьте каркаде. Снимите глинтвейн с огня, оставьте на 15 минут для насыщенного вкуса, а затем разлейте по чашкам.
Безалкогольный глинтвейн с гранатовым соком
Как готовить безалкогольный глинтвейн (иллюстративное фото: Freepik)
- сок гранатовый - 750 мл
- яблоко - 1/2 шт.
- апельсин - 1/2 шт.
- лимон - 1/2 шт.
- корица - 1-2 палочки
- имбирь - 1 щепотка
- бадьян - 1-2 звездочки
- гвоздика - 1 шт.
- кардамон - 2-3 шт.
Как готовить безалкогольный глинтвейн с гранатовым соком
Чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн с гранатовым соком, сначала подготовьте фрукты. Помойте лимон, апельсин и яблоко, нарежьте нужное количество на тонкие полукольца.
Переложите фрукты в кастрюлю, всыпьте специи и залейте гранатовый сок. Доведите напиток до кипения на среднем огне, прокипятите в течение 2-3 минут - и сразу разливайте по бокалам.
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При написании материала использовались следующие источники: кулинарный сайт Евгена Клопотенко, кулинарные YouTube-каналы "Salat i Misto", "Смачна сторінка".