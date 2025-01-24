7 сериалов с "закрученным" сюжетом, который не даст вам уснуть

"Извне"

Вы точно слышали об этом сериале хотя бы раз, если пользуетесь соцсетями. Сейчас он стал очень популярным - все из-за очень жуткого и "закрученного" сюжета. Все начинается с дороги, которая ведет к маленькому городку. Туристов там никто не ждет, о чем можно догадаться почти сразу.

Впрочем, найдутся те, кого не остановят знаки и предупреждения. И потом они поймут, что совершили огромную ошибку.

"Разделение" (Разрыв)

А этот сериал понравится тем, кто постоянно жалуется на нехватку времени и ничего не успевает. В центре сюжета - опасный и рисковый эксперимент. Ученые пытаются "разделить" воспоминания о работе и личной жизни, чтобы человек сумел балансировать между всеми сферами.

Впрочем, не все так просто. Впоследствии герои сериала понимают, что они оказались в огромной беде. А главная идея этого эксперимента на самом деле совсем не та.

"Дюна: пророчество"

Если вам понравились первая и вторая "Дюны", то почему бы не посмотреть приквел? Впрочем, даже если вы не видели вышеупомянутые фильмы, то сериал все равно вас заинтересует. История получила очень "закрученный" сюжет, а события могут удивить всех.

Вас ждет сериал о Сестринстве, борьбе за власть, рисковых приключениях и решающих битвах. Вы захотите досмотреть историю до конца, ведь предугадать финал очень нелегко.

"Игра в кальмара"

Сериал уже успел стать очень популярным, первый сезон наделал немало шума, а недавно уже вышел второй. И это именно тот случай, когда сюжет стал хитовым. Опасная игра и поиски человеческих чувств в тех, кто уже все потерял - это заставит вас затаить дыхание.

К тому же если вы будете смотреть сериал впервые, возможность сразу увидеть еще и второй сезон станет приятным сюрпризом. Не секрет, что мало кто любит долго ждать продолжения любимой истории.

"Темнота" (Тьма)

Детективный сериал расскажет о том, как жизнь маленького городка может изменить всего один день. Исчезновение детей становится большим шоком для всех жителей. Но мало кто мог даже подумать, что это станет лишь началом.

Все превращается в безумие, в котором исчезает доверие. Вместо него появятся подозрения и обвинения, а затем на поверхность начнут всплывать все жуткие секреты, о которых молчали герои сериала.

"Замок и ключ" (Ключи Локков)

А в этом сериал сюжет построен вокруг семьи, которая переживает потерю отца. Мужчину жестоко убили, а его жене и детям приходится искать возможность начать новую жизнь.

Когда же семья переезжает в новый дом, начинаются мистические события. Некоторые события могут действительно напугать. И главная загадка в том, чем все это закончится.

"Под куполом"

Сериал начинается с того, что жители города становятся заложниками. Их накрывают огромным куполом, сквозь который невозможно прорваться даже самолетам или машинам. Те, кто оказался под куполом - не могут выйти, а те, кто вне его - не могут вернуться домой.

Никто не знает, что надо делать и как убрать силовое поле купола. Впрочем, потом вы поймете, почему так произошло. И увиденное вас удивит.