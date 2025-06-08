7 бомбезных сериалов о женщинах и для женщин: без "мыльных опер", с юмором и настоящим перцем

Если вы устали от банальных "женских" сериалов и ищете что-то с черным юмором и интересным сюжетом - забудьте о "Сексе в большом городе" и "Отчаянных домохозяйках". Вам подойдут действительно крутые сюжеты с перчинкой.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 сериалов о женщинах и для женщин, в которых точно не будет "мыльных опер".

"Дрянь"

Эта история очень необычная - смешная и грязная, но нежная и глубокая. Главная героиня постоянно ломает все клише и рассказывает нам, что на самом деле думает. В этом монологе и боль потери, и сексуальные ошибки, и отчаянная попытка остаться живой. Сарказм здесь режет острее лезвия.

"Удивительная миссис Мейзел"

Костюмная красота, юмор и эволюция женщины, променявшей жизнь образцовой домохозяйки на стендап и свободу. Миссис Мейзел смешит, но в то же время поднимает темы женского голоса. Это сериал о том, как главная героиня устала быть удобной и захотела быть счастливой.

"Тайный дневник девушки по вызову"

Секс, интриги, двойная жизнь и очень много нюансов. Главная героиня образованная, умная и полностью осознанная секс-работница, которая ведет дневник своего опыта. Вас ждут ирония, откровенность и неудобная правда, о которой обычно молчат. Этот сериал быстро затягивает, порой заставляет краснеть, но точно не разочаровывает.

"Пиарщица"

Мир глянца, знаменитостей и пресс-релизов кажется интересным, но правда ли это? В центре сериала женщина, которая умеет сгладить любой скандал, но не может собрать в кучу собственную жизнь. Сюжет держит в напряжении, а героиня заставляет восхищаться и одновременно удивляться. Это сериал о токсичной работе и силе, с которой можно достичь чего угодно.

"Я ненавижу Сьюзи"

Сюжет поразит с первых секунд. Бывшая звезда шоу оказывается в центре секс-скандала. И мир, который казался идеальной картинкой, начинает разваливаться на глазах. В этом сериале есть все: панические атаки, беспомощность, ярость, материнство и то, как женщина пытается не потерять себя, когда у нее пытаются все забрать. Смешно, но с тем самым острым перцем.

"Работающие мамочки"

Канадская комедия о женщинах, которые не хотят терять себя из-за семьи и материнства. Здесь много хаоса, шуток, вина и очень настоящих сцен о том, как трудно быть собой после родов. Героини смешные, раздражительные, живые - этот сериал нормализует то, о чем не говорят на мамских форумах.

"Хорошие девочки"

Три женщины решают ограбить супермаркет, но даже не догадываются, насколько это изменит их жизни. Это история об уставших и обесцененных женщинах, которые наконец сказали "хватит". Юмор, опасная романтика и очень много сцен, когда становится действительно страшно за героинь. Вы не сможете оторваться.