7 секретов молодости Деми Мур

62-летняя Деми Мур увлекает своим молодым и свежим видом, что является результатом комплексного подхода к уходу за собой. Ее секреты молодости включают баланс между физическим здоровьем, правильным питанием, уходом за кожей и психологическим комфортом. Вот основные составляющие ее красоты:

Сбалансированное питание

Деми соблюдает здоровый рацион с акцентом на свежие фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирный белок. Она ограничивает сахар и рафинированные углеводы, предпочитая натуральные продукты. Также актриса употребляет много воды для поддержания гидратации кожи.

Деми Мур 62 года (фото: instagram.com/demimoore)

Уход за кожей

Кладка регулярно использует качественные средства по уходу за кожей, в частности увлажняющие кремы и сыворотки с антиоксидантами. Она не пренебрегает защитой от солнца, всегда применяя солнцезащитные средства. Деми также известна своей любовью к природному макияжу или его отсутствию, что дает коже отдых.

Физическая активность

Актриса регулярно занимается йогой и пилатесом, что помогает поддерживать гибкость, силу и хорошую осанку. Также она посещает тренажерный зал, комбинируя кардиотренировку и силовые упражнения.

Звезда ухаживает за кожей очень тщательно (фото: instagram.com/demimoore)

Ставка на ментальное здоровье

Деми Мур отмечает важность внутренней гармонии. Она практикует медитацию и техники глубокого дыхания, помогающие бороться со стрессом.

Баня и детокс

Деми является поклонницей очистных процедур, в том числе посещение сауны и бани. Она верит, что такие практики улучшают кровообращение, очищают организм и способствуют здоровому виду кожи.

Уход за волосами

Ее длинные блестящие волосы являются результатом регулярного увлажнения и питания натуральными маслами.

Звезда поражает молодостью и красотой (фото: instagram.com/demimoore)

Любовь к себе

Мур подчеркивает, что настоящая красота начинается с любви к себе. Она принимает свой возраст и не боится стареть, что придает ей уверенность и шарм.

Такой подход Деми Мур к своему телу и душе является ярким примером того, как осознанный уход может поддерживать молодость и красоту даже в зрелом возрасте.