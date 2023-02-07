7 растений, которые можно посеять на рассаду уже сейчас

Что сажать, а с чем подождать

Ранняя рассада не всегда равна хорошему урожаю. Следует учитывать особенности каждого растения. Ведь быстрорастущие культуры только вытянутся и будут страдать от недостатка света и площади, пока дождутся пересадки в открытый грунт или парник/теплицу.

А вот те, которым для роста нужно дополнительное время, уже можно готовить к посадке.

Чтобы точно понять, какие растения можно высаживать, следует в первую очередь изучить упаковку с семенами. Поскольку те же огурцы или томаты могут быть ранними, средними, поздними - все зависит от сорта.

Не менее важны климатические условия. Для южных широт февраль – это практически весна и самая горячая рассадная пора, поскольку в конце апреля или начале мая можно будет смело высаживать сеянцы на грядки.

А вот в районах средней полосы и в мае частенько бывают заморозки. Посадка в открытый грунт приходится откладывать до конца весны, а иногда и до июня. Поэтому начать посевную в феврале могут позволить себе только владельцы теплиц, парников и защищенных теплых грядок.

Для жителей северных областей ранняя посадка ни к чему, если у вас нет отапливаемой теплицы.

Кроме того, учтите, будет ли у вас возможность досвечивать рассаду. Если площадь или возможности не позволяют, дождитесь весны, когда световой день станет длиннее. Если же есть стеллажи или просторные подоконники, пригодится фитолампа.

Какие растения можно сажать в феврале

Клубника и земляника

Землянику на рассаду в феврале сажают те, кто хочет получить ягоды с кустов сразу, в этом же году. Для этого вам нужно семенам провести стратификацию, то есть выдержать некоторое время в холоде.

Возьмите пластиковый контейнер с крышкой, сделайте снизу несколько дренажных отверстий и заполните его грунтом. Слегка смочите землю и рассейте сверху семена. До верха наполните контейнер снегом и закройте крышку. Поставьте емкость в холодильник на 14 дней.

Через две недели выставьте ящик на подоконник, не открывая крышку до первых ростков. Они появятся на 10-15 день.

Урожай клубники можно собрать уже в этом году (фото: pixabay)

Черешковый и корневой сельдерей

Корневой и черешковый сельдерей растет медленно, поэтому его высевают на рассаду рано – с начала февраля до середины марта.

Обычно для прорастания семенам нужно три недели, но процесс можно ускорить, прогрев семена. Для этого на 30 минут отправьте семена в термос с горячей (+45-50°С) водой. Время от времени термос нужно встряхивать, чтобы лучше вымыть эфирные масла, которыми покрыты семена. Затем слейте воду через сито и разложите семена на ткань, пропитанную стимулятором роста. После высыхания семена готовы к посадке.

Сельдерей на рассаду сажают как в ящик (рядками через 2 см), так и в индивидуальные стаканчики (по два семени в каждый, чтобы потом выбрать самое сильное). Спичкой нужно сделать неглубокие отверстия, опустить семена и засыпать их грунтом на 0,5 см.

Емкости накройте пленкой и выдержите в теплом темном месте до первых ростков (6-7 дней). При необходимости увлажняйте почву с помощью пульверизатора.

Баклажаны

В начале февраля (на юге) и в конце февраля (в средней полосе) начинают выращивать рассаду среднеспелых и поздних баклажанов. Срок созревания таких сортов колеблется от 120 до 140 дней.

Если семена не обработаны производителем, то не помешает их обеззаразить и "простимулировать" к прорастанию. Избавиться от болезнетворных микроорганизмов помогает замачивание семян в 1% растворе марганцовки на 15-20 минут.

Баклажаны выращивают в небольших кассетах или стаканчиках с последующей перевалкой в емкости большего размера. В каждый кладут по два семени, чтобы впоследствии оставить сильный и прищипнуть слабый сеянец. Семена присыпают грунтом на полсантиметра и немного опрыскивают водой из распылителя.

Накрывают посадки пленкой и ставят в теплое место. Тепло для баклажанов очень важно, на этапе проклевки семян оптимальной температурой будет +25-28°С. Через 5-7 дней после посева можно ожидать ростков.

Перец

Сначала семена нужно прорастить. В блюдце на марлю, ткань, салфетку или ватный диск выложите семена. Прикройте их сверху и немного увлажните материал водой. В воду можно добавить стимуляторы роста.

Подготовленную почву разложите по стаканчикам и хорошо смочите. В каждой емкости делайте маленькие углубления и высаживайте не больше двух семян (перец можно выращивать по два). Присыпав семена грунтом, закройте рассадник пленкой и отправьте в тепло. С появлением первых побегов, снимите пленку и поставьте емкости на светлый подоконник.

Помидоры

В последней декаде февраля можно приступать к посадке томатов. Но это при условии, что в конце апреля или начале мая вы сможете высадить рассаду на постоянное место. В незащищенную почву, теплицу, на теплую грядку под укрытие – все зависит от климата.

Подготовьте семена томатов: протравите, замочите в стимуляторе роста. Помидоры можно сеять как в отдельные емкости (к примеру, стаканчики), так и в горшки. Тару наполните грунтовой смесью и увлажните.

В ящиках сделайте бороздки через 3-4 см и выложите семена на расстоянии 1 см друг от друга. А в стаканчики сажают по одному семени. Сверху посевы присыпают сантиметровым слоем почвы. Покрытые пленкой емкости отправляют в тепло.

Как правило, томаты выдают первые побеги на 5-6 день. Как только это произошло, рассаду выносят на свет.

В феврале пора высаживать помидоры на рассаду (фото: pixabay)

Репчатый лук и лук-порей

Лук-порей наращивает свои сочные стебли долго, не менее полугода. И кроме как из-за рассады в умеренном климате ее не вырастить.

Большие головки репчатого лука при желании и хорошем уходе тоже можно получить сразу из чернушки, минуя этап сеянки. Высевать семена лука или лука-порея на рассаду следует как раз во второй половине февраля.

Стоит отметить, что для выращивания репки за год годятся только определенные сорта лука: Эллан, Ред Барон, Эксибишен и другие. Всегда внимательно читайте информацию на обороте пакетика с семенами.

Перед посадкой на рассаду семена лука рекомендуют на 24 часа замочить в теплой воде. Затем подсушить и высевать в рассадные кассеты, наполненные влажной почвой. После этого так же накрыть пленкой и ждать появления ростков.

Рассаду лука в открытый грунт высаживают в мае, при этом холодостойкость лука позволяет ему выдерживать заморозки до -8°С.

Базилик

Посеять семена базилика можно в конце февраля, а уже через два месяца вы сможете высадить молодые растения в тепличные грядки.

Перед посевом семенам базилика пойдут в пользу прогрева в термосе. Выращивают рассаду базилика обычно в кассетах или небольших стаканах. По меньшей мере, до середины марта сеянцы нужно досвечивать фитолампами.

Интересный факт: если базилик посеять рядом с помидорами, вкус последних улучшится.