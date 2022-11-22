7 простых блюд, которые можно приготовить в термосе

Овощной суп

Для супа мелко нашинкуйте картофель, морковь, лук, брокколи или цветную капусту. Посолите, добавьте приправы по вкусу и немного зеленого горошка. В термосе все составляющие залейте кипятком и оставьте на 1,5-2 часа.

Борщ

Выложите в термос 0,5 л борщевой заправки, добавьте порезанную копченую колбасу. Ее можно заменить вареным/жареным/печеным мясом. Измельчите чеснок и зелень и залейте кипятком. Настаивайте в термосе 20-30 минут.

Суп с консервы

Мелко нашинкуйте картофель, морковь, лук и забросьте все в термос. Добавьте горсть пропаренного риса и одну банку консервы скумбрии. Посолите, приправьте специями и оставьте на 3 часа. За 15 минут до конца "приготовления" добавьте любую измельченную зелень.

Рис с овощами

Сначала подготовьте термос к использованию - на несколько минут залейте его горячей водой, так он станет максимально горячим и сможет запарить рис. Слейте воду и засыпьте крупу. Лучше всего подойдет белый шлифованный пропаренный рис. Перед приготовлением хорошо промойте его. Посолите, поперчите соль, добавьте любые специи и замороженную овощную смесь. Заправьте оливковым маслом, залейте кипятком и оставьте на 3 часа.

Макароны

Чем мельче макароны, тем быстрее они приготовятся в термосе. Залейте их кипятком, посолите и оставьте на 40 минут.

Яйца

В термосе удастся приготовить только всмятку сваренные яйца. Однако у них будет нежный вкус, благодаря одинаковой консистенции белка и желтка. Залейте яйца кипятком и оставьте на 20-25 минут. Их можно подавать как отдельное блюдо или добавлять в супы.

Любая каша

В термосе можно приготовить почти любую кашу. Делимся лайфхаком, как рассчитать соотношение воды и крупы: