7 простых правил от диетолога, которые помогут замедлить старение

При здоровом образе жизни можно замедлить биологические часы и чувствовать себя в пожилом возрасте гораздо моложе. Для этого следует соблюдать только несколько простых правил.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Щвеця в Facebook .

Как замедлить старение

"Вы, наверное, встречали пожилых людей, которые говорят, что чувствуют себя на 30, или не чувствуют своего возраста. Они, как правило, позитивные, оптимистичные и энергичные. Но действительно ли они чувствуют себя молодыми и здоровыми, или это только демонстрация желаемого за действительное?" - пишет врач.

Он отмечает, что люди с более позитивным отношением к старению, как правило, живут дольше и здоровее, чем те, кто относится негативно. И это подтверждают соответствующие научные данные.

Результаты исследования, опубликованного в феврале 2022 года в JAMA Network Open, продемонстрировали разницу в удовлетворении своим возрастом среди 14 000 взрослых старше 50 лет в течение наблюдения продолжительностью 4 года.

"Исследователи обнаружили, что люди, наиболее удовлетворенные своим возрастом, имели на 43% меньший риск смерти от любой причины за 4 года наблюдения, чем те, кто был наименее доволен", - отмечает Швец.

Исследование также показало, что люди, гармонично адаптирующиеся к этапам процесса старения, имели меньший риск диабета, инсульта, рака и сердечных заболеваний. Они также обладали лучшими когнитивными функциями и были менее одинокими и уязвимыми к депрессиям и другим психологическим проблемам.

"Люди, которые имели положительное мышление, также были более физически активными и лучше спали. Если человек чувствует себя младше, он, скорее всего, будет вести себя как более молодой, отмечают ученые", - говорит врач.

Диетолог делится простыми правилами, которые помогут чувствовать себя моложе в пожилом возрасте.

Уменьшите тревожность

С возрастом тревожность становится все более распространенной, поэтому применяйте практики, которые помогут с ней справиться.

"Для начала это могут быть ежедневные медитации, благодарности, максимизация положительных эмоций и уменьшение негативных", - объясняет Швец.

Будьте целенаправленным

Продолжайте ставить и добиваться целей, чтобы чувствовать ценность жизни. Сосредоточьтесь на саморазвитии, внутреннем росте и общении с другими. Например, научитесь играть на музыкальном инструменте или выучите новый язык, станьте волонтером, пройдите курсы, стимулирующие ваш разум.

"Освойте новые навыки, как публичные выступления, кулинарию или ремонт автомобилей. Вспомните, что вам нравилось делать, когда вы были моложе - самое время это реализовать", - советует врач.

Общайтесь

Коммуникация поддерживает разум активным. Исследования показывают, что личные связи помогают обуздать чувство низкой самооценки, подавляющее положительное мышление.

Люди часто считают наиболее естественной связь через совместную деятельность или интересы, поэтому следует присоединиться к клубу по интересам. Например, по скандинавской ходьбе, шахматам или обсуждению прочитанных книг.

"Другой вариант - создать собственную группу, с которой вы регулярно общаетесь. Это могут быть еженедельные или ежемесячные встречи с друзьями в оффлайне или даже онлайн формате", - говорит Швец.

Бросьте себе вызов

Найдите физическую задачу, которую вы можете реально выполнить, составьте план выполнения, а затем работайте над достижением этой цели. К примеру, тренируйтесь для забега на 5 километров. Регулярные упражнения укрепляют уверенность в вашей способности быть активными, а постановка цели помогает ощутить радость ее достижения.

Найдите работу

"Работа позволяет активно использовать свои умственные способности для решения проблем и решения сложных задач. Это также подтверждает, что вы все еще имеете ценность для других и мира, и что ваш вклад нужен", - отмечает Швец.

Отбросьте стереотипы

Эйджизм - распространенная в социуме идея о том, что человек может быть слишком старым, чтобы заниматься определенной деятельностью - может негативно повлиять на мышление. Постоянно напоминайте себе, что возраст не определяет, есть ли у вас необходимые способности, навыки или желание добиться успеха в чем-то.

Соблюдайте правила здорового образа жизни

"В старшем возрасте здоровое сбалансированное питание, регулярная физическая активность, прекращение курения и чрезмерного употребления алкоголя является еще более актуальны чем для молодых людей. Эти правила позволяют чувствовать себя лучше и избегать появления новых или ухудшению проявлений уже имеющихся заболеваний", - говорит диетолог.