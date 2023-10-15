7 простих правил від дієтолога, які допоможуть сповільнити старіння

При здоровому способі життя можна сповільнити біологічний годинник і почуватися у літньому віці значно молодше. Для цього варто дотримуватись лише кількох простих правил.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Щвеця у Facebook .

Як "відкласти" старіння

"Ви, напевно, зустрічали людей похилого віку, які кажуть, що відчувають себе на 30-ть, або не відчувають свого віку. Вони, як правило, позитивні, оптимістичні та енергійні. Але чи насправді вони почуваються молодими та здоровими, чи це лише видавання бажаного за дійсне?" - пише лікар.

Він зазначає, що люди з більш позитивним ставленням до старіння, як правило, живуть довше і здоровіше, ніж ті, хто ставиться негативно. І це підтверджують відповідні наукові дані.

Результати дослідження, опублікованого в лютому 2022 року в JAMA Network Open, продемонстрували різницю в задоволенні своїм віком серед 14 000 дорослих старше 50 років протягом спостереження тривалістю 4 роки.

"Дослідники виявили, що люди, які були найбільше задоволені своїм віком, мали на 43% менший ризик смерті від будь-якої причини за 4 роки спостереження, ніж ті, хто був найменш задоволений", - наголошує Швець.

Дослідження також показало, що люди, які гармонічно адаптуються до етапів процесу старіння, мали менший ризик діабету, інсульту, раку та серцевих захворювань. Вони також мали кращі когнітивні функції та були менш самотніми і вразливими до депресій та інших психологічних проблем.

"Люди, які мали позитивне мислення, також були більш фізично активними та краще спали. Якщо людина почувається молодшою, вона, швидше за все, будете поводитися як молодша, зауважують науковці", - каже лікар.

Дієтолог ділиться простими правилами, які допоможуть почувати себе молодше у літньому віці.

Зменште тривожність

З віком тривожність стає все поширенішою, тому застосовуйте практики, які допоможуть з нею впоратися.

"Для початку це можуть бути щоденні медитації, вдячності, максимізація позитивних емоцій та зменшення негативних", - пояснює Швець.

Будьте цілеспрямованим

Продовжуйте ставити та досягати цілей, щоб відчувати цінність життя. Зосередьтесь на саморозвитку, внутрішньому рості та спілкуванні з іншими. Наприклад, навчіться грати на музичному інструменті або вивчіть нову мову, станьте волонтером, пройдіть курси, які стимулюють ваш розум.

"Опануйте нові навички, як публічні виступи, кулінарію чи ремонт автомобілів. Згадайте, що вам подобалося робити, коли ви були молодшими - саме час це втілити в життя", - радить лікар.

Спілкуйтеся

Комунікація підтримує розум активним і залученим. Дослідження показують, що особисті зв’язки допомагають приборкати почуття низької самооцінки, яке пригнічує позитивне мислення.

Люди часто вважають найбільш природним зв’язок через спільну діяльність або інтереси, тому варто приєднатися до клубу за інтересами. Наприклад, зі скандинавської ходьби, шахів чи обговорення прочитаних книжок.

"Інший варіант - створити власну групу, з якою ви регулярно спілкуєтесь. Це можуть бути щотижневі чи щомісячні зустрічі з друзями в офлайн чи навіть онлайн форматі", - каже Швець.

Киньте собі виклик

Знайдіть фізичне завдання, яке ви можете реально виконати, складіть план виконання, а потім працюйте над досягненням цієї мети. Наприклад, тренуйтеся для забігу на 5 кілометрів. Регулярні вправи зміцнюють впевненість у вашій здатності бути активними, а постановка цілі допомагає відчути радість від її досягнення.

Знайдіть роботу

"Робота дає можливість активно використовувати свої розумові здібності для розв'язання проблем та вирішення складних завдань. Це також підтверджує, що ви все ще маєте цінність для інших і світу, і що ваш внесок потрібний", - зазначає Швець.

Відкиньте стереотипи

Ейджизм - поширена в соціумі ідея про те, що людина може бути застарою, щоб займатися певною діяльністю - може негативно вплинути на мислення. Постійно нагадуйте собі, що вік не визначає, чи є у вас необхідні здібності, навички чи бажання досягти успіху в чомусь.

Дотримуйтесь правил здорового способу життя

"У старшому віці здорове збалансоване харчування, регулярна фізична активність, припинення куріння та надмірного вживання алкоголю є ще більш актуальними ніж для молодих людей. Ці правила дозволяють почуватися краще та уникати появи нових чи погіршення проявів уже наявних захворювань", - каже дієтолог.