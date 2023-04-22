5 простых приемов для макияжа, которые сделают вас на 10 лет младше

Как с помощью макияжа выглядеть моложе

Иногда наносить макияж на зрелую кожу сложно, но эксперты имеют несколько советов и уловок, которые помогут вам чувствовать себя увереннее и выглядеть молодо.

Профессиональный визажист Селена Маршан рассказывает, как она избавляется лет, нанеся лишь немного макияжа.

Прежде всего она советует приобрести пудру для бровей и угловую щеточку, чтобы окрашивать брови. Селена отмечает, что пудра должна быть на один оттенок светлее цвета волос.

Эксперт рекомендует наносить бронзер на веки так, чтобы он был достаточно высоко. Этот прием визуально "откроет ваши глаза", придаст младший вид.

Главный совет для нанесения тонального крема от визажистки - всегда используйте кисточку для макияжа, а не пальцы.

"Так ваше тональное основание станет более изысканным и безупречным", - объясняет Селена.

Также она советует, нанося консилер вокруг глаз, закрепить его полупрозрачной пудрой, поскольку это снизит появление тонких линий и морщин.

Наносить румяна эксперт рекомендует техникой, двигаясь вверх к вискам, а не наоборот.

"Добавьте немного цвета вашим губам, чтобы сделать их более красивыми, особенно если все остальное очень в мягких цветах. Это поможет вам выглядеть очень свежей и бодрой", - говорит Селена.