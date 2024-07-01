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Стоматолог назвал 3 способа, которые помогут безопасно отбелить зубы

Понедельник 01 июля 2024 15:01
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Стоматолог назвал 3 способа, которые помогут безопасно отбелить зубы Как нельзя отбеливать зубы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

О белоснежной улыбке мечтает каждый человек. Для получения белой улыбки можно использовать профессиональные и непрофессиональные средства. Есть способы, которые помогут достичь желаемого результата.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Полоски для отбеливания зубов

Это тонкие полоски пластика, которые нужно накладывать на зубы, и содержат отбеливающий раствор, который помогает разрушить пятна и обесцвечивание.

Они могут быть невероятно эффективны, если они качественные и их правильно использовать.

Отбеливающая паста

Стоматолог Майкл Веем назвал еще один метод, который можно легко применить. Этот тип зубной пасты содержит абразивы и специальные химические вещества, помогающие удалить поверхностные пятна и обесцвечивание.

Лазерное отбеливание

Лазерное отбеливание может быть доступно не для всех, но это один из самых эффективных методов отбеливания зубов. Это профессиональная процедура отбеливания зубов, проводимая стоматологом.

Она включает в себя прямое нанесение отбеливающего геля на зубы и использование лазера для активации геля.

Вредные методы отбеливания зубов

Пищевая сода

Это один из способов, на который не стоит тратить время. Пищевая сода неэффективна для отбеливания и может привести к повреждению зубной эмали.

Уголь

В сети стала популярна угольная зубная паста и порошки, которые якобы дарят вам более белую и яркую улыбку. Однако какие средства являются абразивными и могут повредить зубную эмаль.

Независимо от того, что вы выберете, важно регулярно посещать своего стоматолога для обзоров, если вы хотите сохранить здоровье зубов и десен до глубокой старости.

Правильный уход за зубами

Существует четыре шага к замечательной улыбке:

  • чистите зубы не менее 2 раз в день зубной пастой с содержанием фтора, после завтрака и перед сном
  • используйте зубную нить ежедневно
  • ограничивайте количество перекусов в течение дня
  • регулярно проходите осмотры у стоматолога

Ранее мы сообщали, как защитить зубы от повреждения эмали.

Также мы писали, может ли кариес передаваться по наследству.

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