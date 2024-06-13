7 причин быстрого набора веса, о которых не все знают

Причин быстрого набора веса может быть много. Это может быть вызвано изменением образа жизни или указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Антидепрессанты

По словам эксперта, длительное применение антидепрессантов может привести к снижению регуляции серотониновых рецепторов. А это впоследствии приведет к влечению богатых углеводами продуктов, таких как хлеб, макароны и сладости.

Именно это в конечном счете может спровоцировать резкое увеличение веса.

Злоупотребление кофе

Кофеин высвобождает кортизол, дающий организму сигнал выбрасывать в кровь большое количество глюкозы. В частности, если после чашки любимого напитка вы не начнете сразу же тратить этот сахар, то есть большие шансы, что он отложится в области бедер и ягодиц.

Такой же процесс происходит и во время стресса. Кофеин также содержит черный и зеленый чай, который многие пьют вместо воды.

Недостаток сна

Лишив себя положенных часов сна, вы серьезно нарушаете баланс двух гормонов - лептина и грелина.

Процессы восстановления происходят с 22:00 до 2:00, и если в это время вы не спите, то сбросить вес будет гораздо сложнее.

Избегание завтрака

Завтрак помогает организму контролировать процесс синтеза инсулина, который непосредственно отвечает за накопление жировых клеток.

К тому же утром организм лучше всего усваивает клетчатку, которая очищает стенки кишечника и способствует формированию его здоровой микрофлоры.

Скрытые сахара

Защититься от непрошеных калорий можно только одним способом - изучать состав приобретаемых продуктов, даже если они не имеют ничего общего с десертами.

Не можете отказаться от алкоголя

Любой алкоголь обостряет чувство голода, и вы можете перестать контролировать себя.

Алкоголь всасывается в первую очередь и, попадая в желудок вместе с едой, "переключает внимание" систем метаболизма на себя, в результате жиры и углеводы идут "в запас".

Едите много орехов

Орехи кажутся очень правильным перекусом, и это так и есть. Однако, как и в случае с большинством продуктов, ими не следует увлекаться. Важно знать, что жирные кислоты - это прекрасно, но в разумных пределах.