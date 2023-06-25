Какие хитрости за столом позволят быстро сбросить лишний вес: простой японский метод
Лишний вес для многих людей является большой проблемой. Чаще всего к появлению лишних килограммов ведут неправильный образ жизни, малоподвижность и неосмотрительность в продуктах питания. А еще - способы употребления пищи, когда мы не фокусируемся на еде, а смотрим в телевизор, книгу или смартфон.
Японский доктор Такафуми Кудо разработал собственный метод, который позволяет быстро сбросить до 8 кг и улучшить качество питания.
Осознанный подход к еде
Метод доктора Такафуми Кудо основан на идее сознательного подхода к употреблению пищи. Это не есть на ходу, во время работы и не отвлекаться на другие задачи.
Нужна подготовка - разместить столовые приборы перед каждым приемом пищи. Это помогает сосредоточиться на процессе питания и почувствовать вкус. Столовые приборы помогут и в других моментах. Хитрость состоит в том, чтобы класть столовые приборы на стол рядом с тарелкой хотя бы 5 раз во время одного приема пищи.
Снижение скорости
Мы едим больше, когда торопимся. Мы не обращаем внимание на вкус, не успеваем осознать, что уже насыщены и продолжаем есть.
Если делать паузы и класть приборы возле тарелки - это позволит понять, что мы едим, пришло ли насыщение и стоит ли употреблять пищу далее.
Ощущение вкуса
Когда мы торопимся или отвлекаемся, мы не замечаем вкус пищи. А сознательное использование столовых приборов позволяет осознанно отнестись к тому, что мы едим. Это помогает не только наслаждаться едой, а еще и избежать переедания.
Улучшение пищевого опыта
Доктор Кудо рекомендует при каждом приеме пищи создавать формальную и осмысленную обстановку, которая будет ассоциироваться только с приемом пищи. Определенный ритуал позволит наслаждаться едой, как опытом, а не только как процессом насыщения организма.
Более здоровое и глубокое погружение в пищевой опыт позволяет оценить качество и количество пищи, а это способствует здоровому образу жизни и снижению веса.
Правила приема пищи по методу Такафуми Кудо:
- Положить порцию в рот с помощью прибора
- Сразу же положить прибор на стол
- Пережевать пищу до состояния каши во рту
- Приборы лежат на столе до проглатывания: так вы избегаете желания подцепить еще кусочек, пока не прожевали предыдущий
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