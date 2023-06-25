ua ru
Вс, 25 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какие хитрости за столом позволят быстро сбросить лишний вес: простой японский метод

Новина українською →
Воскресенье 25 июня 2023 16:09
Какие хитрости за столом позволят быстро сбросить лишний вес: простой японский метод Метод похудения от японского врача позволит сбросить 8 кг (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Лишний вес для многих людей является большой проблемой. Чаще всего к появлению лишних килограммов ведут неправильный образ жизни, малоподвижность и неосмотрительность в продуктах питания. А еще - способы употребления пищи, когда мы не фокусируемся на еде, а смотрим в телевизор, книгу или смартфон.

Японский доктор Такафуми Кудо разработал собственный метод, который позволяет быстро сбросить до 8 кг и улучшить качество питания.

Осознанный подход к еде

Метод доктора Такафуми Кудо основан на идее сознательного подхода к употреблению пищи. Это не есть на ходу, во время работы и не отвлекаться на другие задачи.

Нужна подготовка - разместить столовые приборы перед каждым приемом пищи. Это помогает сосредоточиться на процессе питания и почувствовать вкус. Столовые приборы помогут и в других моментах. Хитрость состоит в том, чтобы класть столовые приборы на стол рядом с тарелкой хотя бы 5 раз во время одного приема пищи.

Снижение скорости

Мы едим больше, когда торопимся. Мы не обращаем внимание на вкус, не успеваем осознать, что уже насыщены и продолжаем есть.

Если делать паузы и класть приборы возле тарелки - это позволит понять, что мы едим, пришло ли насыщение и стоит ли употреблять пищу далее.

Ощущение вкуса

Когда мы торопимся или отвлекаемся, мы не замечаем вкус пищи. А сознательное использование столовых приборов позволяет осознанно отнестись к тому, что мы едим. Это помогает не только наслаждаться едой, а еще и избежать переедания.

Улучшение пищевого опыта

Доктор Кудо рекомендует при каждом приеме пищи создавать формальную и осмысленную обстановку, которая будет ассоциироваться только с приемом пищи. Определенный ритуал позволит наслаждаться едой, как опытом, а не только как процессом насыщения организма.

Более здоровое и глубокое погружение в пищевой опыт позволяет оценить качество и количество пищи, а это способствует здоровому образу жизни и снижению веса.

Правила приема пищи по методу Такафуми Кудо:

  • Положить порцию в рот с помощью прибора
  • Сразу же положить прибор на стол
  • Пережевать пищу до состояния каши во рту
  • Приборы лежат на столе до проглатывания: так вы избегаете желания подцепить еще кусочек, пока не прожевали предыдущий

Кстати, ранее мы писали о том, какой неожиданный ежедневный фактор мешает нам похудеть.

А еще рассказывали о том, какие три популярных перекуса ведут к увеличению веса.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение диета Здоровое питание