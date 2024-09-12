7 советов, которые облегчат окрашивание дома и уменьшат беспорядок

Покраска дома может принести не только хорошие изменения в интерьере, но и беспорядок, испортив настроение. Однако есть некоторые методы, которые помогут облегчить процесс окрашивания.

Выберите правильный тип краски для работы

Правильный выбор окрашивающего материала поможет избежать лишних усилий и затрат времени. Существует два типа красок: масляные (известные своим блеском) и водоэмульсионные. Сегодня в основном нет необходимости использовать масляную краску для покраски помещения.

Современные варианты на водной основе, которые быстрее сохнут и имеют меньше запаха, предлагают больше блеска и легко вытираются, а также более безопасны для окружающей среды.

Распушите валик

Прежде чем вы погрузите валик (новый или старый) в краску, вам следует распушить его. Советуют просто обмотать валик малярным скотчем, несколько раз хорошо сжать валик, а затем снять ленту.

Липкая часть скотча вытащит все ворсинки, которые иначе могли бы попасть на окрашенную поверхность.

Выстелите поддон для краски

Иногда самая грязная часть покраски - это уборка. Попытайтесь выстелить поддон для краски полиэтиленовым пакетом. Если вы используете небольшой держатель для краски, положите пакет на место и обмотайте его по краям малярным скотчем.

Затем вы можете завернуть лишние части пакета под ленту и все это останется надежно закрепленным. Закончив работу, вылейте остатки краски обратно в банку, а затем просто разверните пакет и выбросьте его.

Защитите места, где вы не рисуете

Когда вы окрашиваете комнату, надлежащая подготовка может помочь предотвратить разливы и потеки, которые потребуют тщательной уборки после завершения работы.

Используйте брезент и тряпки, чтобы накрыть пол и мебель, а также убрать все декоративные предметы и картины в другое место, чтобы не повредить их. Если возможно, передвиньте мебель и объемные декоративные предметы в центр комнаты, чтобы освободить больше места для покраски стен.

Используйте малярную ленту

Наклеивание малярной ленты вдоль краев стены поможет обеспечить четкие линии при окрашивании. Снимите ленту, когда краска высохнет - проверив это на ощупь, или подождав примерно час после окрашивания.

Оклейка небольших участков, таких как пластины выключателей и крышки розеток, может быть скучным и трудоемким процессом. Вместо этого просто снимите их и закрасьте поверхность меньшей кисточкой.

Сначала покрасьте потолок

Сначала следует окрашивать потолок, чтобы не запачкать только что окрашенные стены.

Закрашивайте поверхность небольшими накладывающимися друг на друга участками. Но не пытайтесь красить прямо над головой - так очень трудно увидеть, что вы делаете.

Очищайте кисти и валики между использованием

Чтобы избежать жесткости кистей или порчи валика, которым вы пользовались только один раз, тщательно промывайте кисти в теплой воде до полного смывания краски.

Для более быстрого высыхания кисти можно повесить или положить ее на чистое сухое полотенце. С валиков выжмите как можно больше краски и заверните их в прозрачную пленку. Это предотвратит затвердевание валика до того, как вы вернетесь к нанесению второго слоя.