7 популярных мифов об уходе за котами, которым верить не стоит

Коты не страдают от отсутствия компании

Кошки действительно очень независимые животные и могут долгое время находиться в одиночестве. Им нужно не так много внимания, как собакам и они сами выбирают, сколько и как проводить время с хозяином.

Но коты на самом деле очень ценят общество человека, нуждаются в ласке и максимум, сколько они могут провести в одиночестве - 24 часа. И тут имеет значение возраст, характер и активность. Например, котят нельзя оставлять больше, чем на 3-4 часа.

Тревога разлуки у котов выглядит так:

Чрезмерное мяуканье

Отказ от еды и воды, когда хозяина нет рядом

Мочеиспускание в неподходящих местах

Рвота

Постоянное вылизывание

Хулиганство - подранный ковер, перевернутые горшки с цветами

Бурные приветствия, когда хозяин вернулся

Молоко полезно для котов

Это только в мультфильмах и кино коты пью молоко и урчат. В реальности у большинства котов нет фермента для переваривания лактозы и молоко может вызвать рвоту, понос, боль в животе. А еще молоко очень жирное и стакан молока для кота - это как огромная пицца на ужин для одного человека.

Единственный случай, когда молоко уместно - это для котенка, который остался без мамы. В такой ситуации нужно выбирать специальную молочную смесь для животных. Взрослому пушистику достаточно простой воды.

Котов можно выпускать погулять

Домашние коты живут более 15 лет, а бездомные - максимум 5. Городская среда очень небезопасна для животного. На улице есть машины, испорченная пища, другие животные и куча различных инфекций и микробов, от которых прививки не защитят. А еще кот может в панике просто потеряться.

Если ваш питомец активный и ему нравится на улице - купите поводок и гуляйте с ним на лужайках, где коту ничего не угрожает. Перед прогулкой не забудьте обработать от блох и клещей, а после - проверьте, не принесли вы домой "гостей". И не выгуливайте на улице котов без прививок.

Коты после кастрации быстро толстеют

Коты, как все живые существа, набирают вес из-за большого количества пище и малоподвижного образа жизни. Стерилизация и кастрация на это никак не влияет.

Если вы провели операцию уже взрослому коту, то ему нужно уменьшить немного рацион. Большого количества калорий ему не нужно, а употребляет пищи он столько же, сколько котенок в состоянии роста.

Придерживайтесь рекомендаций ветеринара или производителей корма - обычно данные указаны на упаковке. А еще не забывайте играть с котом, чтобы он больше двигался.

Котам не нужен особый уход

Недостаточно купить корм и миску - котам нужно еще очень много других вещей. Например, пространство для игр, игрушки, когтеточка, домики, корзинки для сна. Еще нужен туалет и наполнитель, которые понравятся питомцу.

Также нужна защита на окна, чтобы кот не выпал. И переноска - чтобы брать животное в путешествие, в отпуск или возить к ветеринару.

Да и с кормом не все просто - многим породам нужен специализированный корм. И порой у котов бывает аллергия или он просто отказывается есть определенную марку.

Некоторые породы нуждаются в специальном уходе - мытье, шампунях, расчесывании. Еще котов нужно регулярно показывать ветеринару, делать прививки, проходить осмотры.

Коты отличают ядовиты растения от безопасных

Большинство котов - животные привередливые и следят за тем, что едят. Поэтому отравления у них бывают редко. Но увы, не все коты поступают всегда правильно. Молодые коты могут слопать цветок от скуки. Иногда пушистики жуют бумагу, картон, целлофан. Еще они могут воровать еду, когда совсем не голодные и их привлек запах.

Поэтому не держите дома ядовитые цветы или ставьте их там, где кот не достанет. Будьте осторожны с пыльцой - она тоже бывает ядовита. Самые опасные для котов: алоэ вера, азалия, хризантема, нарциссы, тюльпаны и герань.

Старайтесь сразу убирать пленки, картон, бумагу - если ваш кот любит их пожевать. Порой коты пытаются с помощью растений или других предметов улучшить пищеварение и очистить желудок от шерсти, которая попадает в него во время вылизывания.

У кошек девять жизней

К сожалению, всего одна и та - не очень длинная. Коты могут погибнуть, выпав из окна или с балкона, хотя часто ловкость и быстрота реакции помогает им выжить в непростых ситуациях.

Слюна котов не обладает антибактериальным действием, поэтому нужно их показывать ветеринару сразу после получения травмы. Зализывание помогает занести грязь и микробов.