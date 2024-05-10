7 признаков, что рядом с вами действительно порядочный человек

Берет ответственность за свои поступки

Порядочные люди поступают именно так, поскольку они очень честны. Если вы видите, что кто-то, чтобы не случилось и как бы ни складывались обстоятельства, всегда отвечает за свои слова и поступки - этот человек порядочный, будьте уверены.

Это, кстати, не всегда так просто, учитывая сложную жизнь.

Идти на жертвы

Иногда человек рискует собственной жизнью и телом, чтобы извлечь кого-нибудь из воды.

Если человек пытается сделать что-то хорошее и страдает от этого, то все видят в нем порядочного человека.

Благодарны

Все привыкли считать, что благодарность еще нужно заслужить. Однако действительно порядочные люди знают, что каждый человек заслуживает уважения и того, чтобы с ним обращались по-человечески.

Порядочные люди никогда не бывают грубы с работниками сферы обслуживания.

Они скромны

Порядочный человек может гордиться своими достижениями, но в то же время он очень скромный.

Такие люди прекрасно изучили свои сильные стороны и используют их для того, чтобы стать еще лучше.

Умеют признавать свои ошибки

Не всем умеют признавать свои ошибки и просить прощения за них. Но только не для порядочных людей! Они не видят проблемы в том, чтобы признать свои ошибки, когда они действительно допустили их.

Порядочные люди всегда готовы извиниться, если виноваты.

Честность даже в мелочах

Порядочность значит быть честным, и такому человеку не трудно следовать этому правилу всю свою жизнь.

Таким людям легко довериться, они ведь не будут вас обманывать.

Помогают нуждающимся

Порядочные люди часто становятся волонтерами. Они не жалеют свое время, поэтому всегда готовы помочь нуждающимся людям.