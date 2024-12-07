Если нет погреба. Какие овощи и фрукты лучше всего хранить на балконе зимой

Хранение овощей и фруктов на балконе зимой является удобным способом сохранить продукты свежими. Однако важно знать, какие именно продукты подходят для таких условий, и соблюдать правила хранения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие овощи и фрукты хорошо хранятся на балконе и как обеспечить им оптимальные условия.

Картофель

Картофель отлично подходит для хранения на балконе, особенно в термобоксах или пластиковых контейнерах. Важно поддерживать температуру от 2 до 5°C и обеспечить хорошую вентиляцию. Контейнеры должны быть чистыми с отверстиями для циркуляции воздуха.

Правильная упаковка позволяет хранить картофель до 6-10 месяцев без потери качества. Избегайте прямых солнечных лучей, чтобы не допустить позеленения клубней. Регулярно проверяйте картофель на наличие испорченных клубней и удаляйте их во избежание распространения гниения.

Морковь и свекла

Морковь и свекла хорошо хранятся в деревянных ящиках, засыпанных песком или опилками. Такой способ позволяет корнеплодам дольше оставаться свежими и сочными. Температура должна быть около 0-2°С.

Важно следить, чтобы песок был чистым и сухим, ведь лишняя влага может привести к гниению овощей. Перед хранением корнеплоды следует осторожно очистить от земли, не повреждая кожуру.

Капуста

Капуста долго хранится на балконе при низкой температуре и отсутствии конденсата. Ее можно завернуть в бумагу или пищевую пленку для лучшей сохранности.

Влажность должна быть умеренной во избежание высыхания или гниения листьев. Кочаны можно подвесить или разложить на полках. Следует регулярно осматривать капусту на предмет появления плесени и своевременно удалять поврежденные листья.

Если правильно обустроить балкон, там можно хорошо хранить овощи и фрукты зимой (фото: Freepik.com)

Яблоки и груши

Яблоки и груши хорошо хранятся в прохладном месте, если их не смешивать с другими фруктами и овощами. Важно перебрать плоды перед хранением и отложить поврежденные. Температура хранения должна составлять около 0-3°C.

Каждый плод можно завернуть в бумагу во избежание контакта с другими. Для лучшего хранения следует избегать хранения рядом с продуктами, выделяющими этилен.

Лук и чеснок

Лук и чеснок нуждаются в сухом и прохладном месте для длительного хранения. Идеальным вариантом является подвешивание в сетках или хранение в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями.

Не допускайте попадания влаги, ведь это может привести к гниению. Чеснок можно хранить в пучках или в косах. Периодически проверяйте их состояние и удаляйте испорченные головки.

Тыквы и кабачки

Тыквы и кабачки хорошо переносят хранение на балконе при соблюдении температуры от 5 до 10°C. Они имеют крепкую кожуру, которая защищает от потери влаги и повреждений. Лучше всего хранить их на полках или в ящиках с соломой, чтобы избежать контакта с холодной поверхностью.

Тыквы и кабачки можно хранить до нескольких месяцев без потери вкусовых качеств. Важно обеспечить им хорошую вентиляцию и избегать попадания прямого солнечного света.

Квашеные овощи

Квашеная капуста, огурцы или другие квашеные овощи прекрасно хранятся на балконе зимой. Им нужна температура около 0-4°C, чтобы сохранить свежесть и избежать замерзания.

Овощи в банках или бочках следует накрывать одеялом или старым одеялом для поддержания стабильной температуры. Периодически проверяйте состояние квашеных продуктов во избежание образования плесени.