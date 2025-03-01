7 незаметных привычек, которые забирают вашу энергию и счастье (и как от них избавиться)

Жизнь может быть ярче и проще, если бы не привычки, которые подсознательно отравляют нас изнутри. Мы привыкаем к ним, считаем их "нормой", а потом удивляемся, почему не чувствуем счастья, гармонии и сил.

Вот 7 самых распространенных токсичных привычек, которые крадут вашу энергию и мешают жить полноценно.

Переживать из-за того, что нельзя изменить

Тратить энергию на прошлое, чужое мнение или неудачи - бесполезно. Думайте не о том, что было, а о том, что можно сделать сейчас. Время не стоит на месте, оно течет, а вместе с ним и ваша жизнь. Именно в этот момент, когда вы до сих пор думаете о прошлом.

Что поможет? Оставьте прошлое в прошлом, старайтесь смотреть только вперед. Фиксируйте маленькие победы и радости каждый день. Наслаждайтесь каждым днем своей жизни.

Откладывать жизнь "на потом"

"Вот еще немного подожду - и все будет хорошо". На самом деле идеальных условий не будет никогда. Либо вы действуете сейчас, либо рискуете остаться на месте еще на годы. Хуже всего, когда вы ждете годы, чтобы сделать то, что можно решить за несколько часов или дней. И когда это входит в привычку - вы попадаете в ловушку, которая называется "прокрастинация". Она влечет за собой тревожность, стресс и невозможность справиться с нагрузкой.

Что поможет? Начните с маленьких шагов - составьте список задач на сегодня и сразу их выполняйте. И так каждый день.

Терпеть токсичных людей

Драматические знакомые, манипуляторы, те, кто заставляет вас чувствовать себя виноватыми или недостаточно хорошими - не ваши люди. Они тянут вниз. Но выбор есть всегда и вы можете самостоятельно управлять собственной жизнью и тем, кто ее окружает.

Что поможет? Подумайте, кто из вашего окружения дает вам позитив, а с кем каждая встреча заканчивается грустью и усталостью. Старайтесь больше времени проводить с первыми, и меньше - со вторыми.

Стараться угодить всем

Чем больше вы пытаетесь сделать всех счастливыми, тем меньше счастливы вы сами. Никто не оценит вашей жертвы так, как вы думаете. Стремление к перфекционизму - это хорошо, но идеальных людей не бывает и сделать всем "хорошо" - не получится.

Что поможет? Позволяйте себе ошибаться, научитесь говорить "нет" тому, что вам неудобно, не придает сил или вообще вам просто не хочется.

Убеждать себя, что "еще не время"

Часто страх маскируется под отговорки: "Я еще не готов", "Мне не хватает опыта", "Нужно немного подождать". Но правда в том, что никогда не будет идеального момента. А будет лишь разочарование, что вы так много времени потратили на сомнения.

Что поможет? Выбирайте себе цели и достигайте их. Например, в марте вы должны научиться ездить на велосипеде, а в апреле наконец сделаете новую стрижку, запишетесь на курсы и обновите свое резюме.

Обесценивать свои успехи

Если вы постоянно думаете, что "это просто случайность" или "это еще не настоящее достижение", то ваша жизнь всегда будет казаться недостаточно хорошей. Такую привычку еще называют "синдромом самозванца" и хуже всего в нем - такие мысли подрывают самооценку и мешают двигаться дальше.

Что поможет? Заведите блокнот достижений и записывайте свои успехи ежедневно. Любые, даже самые мелкие и бытовые. Это поможет вам понять, что вы на самом деле делаете очень много.

Пренебрегать здоровьем

Частые простуды, боль в спине, зуб, который ноет уже не первый месяц, усталость каждый день - все это мешает вам не только нормально функционировать ежедневно, но и вообще портит все восприятие жизни. Как можно чему-то радоваться или чего-то достичь, если вы рассыпаетесь на каждом шагу, а от усталости есть только одно желание - лечь и не двигаться.

Что поможет? Дышите свежим воздухом - начните с небольших прогулок, пейте много воды, разберитесь со своим питанием и сном, запишитесь немедленно к врачу и сделайте обследование.

Вас может заинтересовать: