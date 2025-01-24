7 лучших видов "мебели" для домашних любимцев, которые сделают их счастливыми

Каждый домашний любимец заслуживает комфорта и уюта, ведь они - полноправные члены нашей семьи. Удобные лежанки, уютные домики и функциональные аксессуары не только сделают жизнь животных комфортнее, но и помогут сохранить порядок в доме.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 7 лучших видах "мебели", которые созданы специально для наших пушистых друзей.

Лежанки для кошек

Коты обожают уют, и лежанка - это настоящий "оазис" для отдыха. Существуют модели с мягким наполнением, которые повторяют форму тела животного, обеспечивая максимальный комфорт.

Многие лежанки оснащены бортиками, которые создают дополнительное ощущение безопасности для кота. Для привередливых пушистиков есть лежанки с подогревом, что особенно актуально в холодное время года. Выбирайте модели из натуральных материалов, которые легко чистить.

Домики для кошек

Домики для кошек сочетают функциональность и уют, предоставляя место для игр и сна. Многоуровневые конструкции со встроенными лазалками и когтеточками станут любимым местом развлечений для активных питомцев.

Есть варианты в форме куба, конуса или даже миниатюрных домиков с окошками. Такие домики помогают котам чувствовать себя защищенными, ведь они обожают укромные уголки. Перед покупкой убедитесь, что материалы безопасны для вашего любимца.

Коты очень любят куда-то прятаться и отдыхать в уюте (фото: Freepik.com)

Лежанки для собак

Собаки разных пород нуждаются в лежанках, которые соответствуют их размеру и привычкам. Для крупных пород прекрасно подходят ортопедические модели, поддерживающие суставы и спину. Маленькие собаки часто любят мягкие лежанки с бортиками, где они могут скручиваться калачиком.

Водонепроницаемые лежанки станут идеальным выбором для активных собак, которые часто возвращаются с прогулок мокрыми. Выбирайте лежанки, которые легко стирать и чистить.

Когтеточки с интегрированными полками

Когтеточки с полками для лазания - отличный вариант для активных кошек, которые любят играть и наблюдать с высоты. Некоторые модели сочетают функции когтеточки, места для отдыха и игрового комплекса.

Они могут иметь несколько уровней, канаты для лазания или даже мягкие подстилки для сна. Такие конструкции помогают сохранить вашу мебель от царапин и одновременно радуют питомцев. Обращайте внимание на устойчивость конструкции и качество обшивки.

Без когтеточки кот будет царапать мебель в квартире (фото: Freepik.com)

Переноски-трансформеры

Переноски, которые легко трансформируются в лежанки или домики, являются универсальным решением для путешествий и дома. Они удобны для животных, которые часто сопровождают хозяев в поездках или на прогулках.

Дома такая переноска может служить уютным местом для отдыха. Некоторые модели оснащены мягкими матрасами, которые добавляют комфорта. Выбирайте переноски, изготовленные из дышащих материалов, которые легко стирать.

Гамаки для кошек

Гамаки для кошек - это оригинальное решение, которое удовлетворяет любовь пушистиков к высоте. Они могут крепиться к ножкам стола, радиаторам или даже окнам, что обеспечивает коту отличный обзор.

Такие гамаки дарят питомцам ощущение безопасности и уюта. Модели с мягкими подкладками или сетчатыми материалами подойдут для любого времени года. Кроме того, их легко установить и демонтировать, что делает гамак еще более практичным.

Гамак для кота - приятное место отдыха (фото: Rozetka)

Мебель с интегрированными домиками

Инновационная мебель, например столики или полочки со встроенными домиками для животных, выглядит стильно и удобно. Она позволяет сэкономить пространство, ведь сочетает эстетику и функциональность. Такая мебель прекрасно вписывается в современный интерьер и становится любимым местом для питомцев.

Например, стол со скрытым кошачьим гнездышком или пуф со встроенным собачьим домиком - идеальные решения для малых квартир. Кроме того, такая мебель изготавливается из прочных материалов, которые выдерживают активность животных.