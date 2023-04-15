7 надежных способов приучить малыша есть овощи и фрукты: советы педиатра

Ребенку для полноценного развития нужно здоровое питание, богатое овощами и фруктами. Но малыши, обычно, отказываются от такой пищи, а принуждение наоборот вызывает отвращение от этих продуктов.
О том, как можно приучить ребенка есть овощей и фруктов, рассказал педиатр Игорь Мельник на своей странице в Instagram.
"Поощрение вашего ребенка есть больше фруктов и овощей имеет решающее значение для его общего состояния здоровья. Как родители вы играете жизненно важную роль в обучении вашего ребенка повадкам здорового питания", - говорит врач.
Мельник делится несколькими способами, которые помогут приучить ребенка есть больше здоровой пищи.
Важно подавать хороший пример, соблюдая здоровую диету. Включайте фрукты и овощи в блюда и закуски. Так ваш ребенок с большей вероятностью будет подражать вам.
Никогда не рано "познакомить" малыша с этими продуктами. Когда ребенок станет достаточно взрослым, чтобы есть твердую пищу, предложите ему разнообразие овощей и фруктов как часть рациона.
Дети с большей вероятностью будут есть овощи и фрукты, если у них будет выбор из многих вариантов. Предлагайте разнообразные цвета, текстуры и вкусы.
Поощряйте ребенка пробовать новые овощи и фрукты, делая это весело. Попытайтесь нарезать продукты в необычной форме и использовать их для создания цветного салата.
Привлекайте малыша к приготовлению пищи. Когда ваш ребенок участвует в процессе, он с большей вероятностью съест то, что сам приготовил. Также поощряйте выбирать овощи и фрукты для блюд.
Хотя важно поощрять ребенка есть овощи и фрукты, но следует учитывать предпочтения малыша. Не заставляйте ребенка есть то, что ему не нравится, потому что это может спровоцировать негативные ассоциации со здоровой пищей.
Детям может понадобиться время, чтобы развить вкус к фруктам и овощам. Будьте терпеливы и продолжайте предлагать разные варианты, и ребенок в результате привыкнет к здоровой пище.
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