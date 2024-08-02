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7 музыкальных новинок этой недели. Топовые украинские песни на любой вкус

Новые украинские песни (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Жаркое лето уже вышло на "финишную прямую", а украинские звезды не планируют останавливаться. Они продолжают выпускать новые песни, будто горячие пирожки.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 музыкальных новинок этой недели, среди которых вы точно можете найти новый трек, который станет любимым.

Pivovarov Prod x KOLA x Geed - "Темно-синій"

Певица и подопечный Артема Пивоварова - артист Гидаят Сеидов, представили чувственный трек.

"Эта песня - мантра для всех, кто чувствует, что любовь угасает, но стоит искать способ ее восстановить. Важно не опускать руки, а помнить, что даже самая маленькая искра может зажечь огонь. Она о том, как важно сохранить тепло в отношениях и не дать чувствам остыть", - рассказали артисты.

 

"Друга Ріка" - "Запроси мене у сни"

Группа перепела хит Назария Яремчука. Дочь легендарного артиста, певица Мария Яремчук, сама позвонила музыкантам, чтобы пригласить их принять участие в трибьюте в честь ее отца.

"Мы подошли к композиции так, будто у нас есть условная гармония нашей же песни с вокальной партией и текстом. То есть договорились работать так, будто мы пишем новую песню ""Другої Ріки". Когда мы завершили работу, то поняли, что звучит это действительно как классическая "Друга Ріка" образца 2005-2010 годов", - рассказал Валерий Харчишин.

 

Tember Blanche - "Запитай у серця"

Группа также присоединилась к проекту Марии Яремчук. И вокалистка рассказала, что решила сделать песню "Запитай у серця" более лирической.

"Если говорить о том, почему важно делать такие проекты, то, по моему мнению, чем больше мы знаем о больших фигурах, сыгравших значительную роль в развитии украинской нации, таких как Назарий Яремчук, тем больше мы сейчас понимаем, почему важно углубляться в свою историю и культуру", - рассказала Александра Ганапольская.

 

Jerry Heil & Volodymyr Dantes - "ГУБИ У ГУБАХ"

Неожиданный дуэт очень поразил фанатов. Впервые трек прозвучал две недели назад во время выступления Дантеса на Atlas Weekend.

"Мое творчество - это сам я, моя музыка - это отражение историй, которые пережил я. Поэтому и трек "Губи у губах" - это рефлексия хорошо мне знакомых эмоций и чувств. Мы давно знакомы с Jerry, и когда нам наконец-то представилась возможность создать общую песню, мы решили делать по-настоящему искренний релиз", - рассказал певец.

 

Юля Беляева, Анна Тринчер, Diana Gloster, Анита Соловей - "Створюй карму"

"Эта песня станет вашей личной мантрой, которая будет вдохновлять на создание лучшего будущего, где каждый ваш шаг наполнен содержанием и возможностями. Сделайте свою жизнь наполненной, начиная с этого момента", - комментируют исполнительницы.

 

MAKS SPASOV - "PROSHU"

Украинский фитнес-тренер выпустил песню о любовном треугольнике. Специально для съемок видео на песню "PROSHU" артист отрезал свои длинные волосы, потому что режиссер видел лирического героя в другом образе.

 

Blockbaby - "Балкони"

Музыканты представили трек, которым хотят помочь военным. Все деньги за прослушивание они планируют передавать на реабилитацию защитников Украины.

"Балкони" - это трек о том, что чувствует сегодня каждый украинец или украинка. Это о тоске по дому, близким, по тому беззаботному лету", - рассказали артисты.

 

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