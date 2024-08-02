"Очень тяжело": известные актеры ответили, что думают об отключении света

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) актеры ответили, что думают о блекаутах и как спасались от проблем из-за отсутствия электроэнергии.

Что рассказал Довженко

"Сейчас действительно стало легче, но скажу, что я и раньше относился с пониманием, потому что мы живем в военных реалиях, надо быть готовыми ко всему. Единственный здоровенный минус - те непонятные графики, которые совсем не работали, по крайней мере у меня", - отметил актер, игравший в фильме "Будинок"Слово" и сериале "Дільничний з ДВРЗ".

Вячеслав Довженко (фото: instagram.com/sldovgenko)

"И хотя у меня есть повербанк, не успевал зарядить ни телефон, ни его, потому что за 2 часа это сделать трудно, когда еще графики не совпадали. Я живу на 10-м этаже, у меня электроплита, поэтому когда выключали электричество, возможности приготовить что-нибудь горячее или заварить кофе или чай не было", - добавил он.

Впрочем, Довженко научился приспосабливаться к обстоятельствам. Хотя и без казусов не обошлось. Однажды он застрял в лифте со своей собакой. К счастью, рядом был электрик, который услышал актера и быстро его "освободил".

Что о блекаутах думает Атанасова

"Да, к отключениям я адаптировалась абсолютно! У большинства украинцев сильный дух, нас трудно запугать или сломать, поэтому мы находим возможность улучшить условия жизни даже в такой ситуации", - отметила звезда сериалов "Розтин покаже", "Рубан" и "Папаньки".

"Я живу на столичной Соломенке, к нам часто прилетают вражеские "приветы", и свет у нас выключают, как и везде - иногда по 8 часов, иногда графики не совпадают, иногда выключают раньше, а иногда внезапно электричество есть", - добавила она.

Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Актриса живет на 21 этаже. И однажды ей пришлось спускаться и подниматься без лифта. Когда она преодолела все этажи, свет внезапно включился.

"Мой лайфхак - занятие спором, ведь именно это помогает мне подниматься на 21 этаж, не запыхиваясь. На самом деле я сложнее переношу отсутствие воды, которая исчезает вместе со светом. И поэтому мою голову поздно ночью, когда дают свет", - рассказала Атанасова.

"И хотя для меня это не проблема, понимаю, что от отключений очень страдают люди с детьми или пожилые. Моя мама живет на 6-м этаже, ей недавно сделали операцию на ноге, и ей крайне тяжело подниматься. К сожалению, таких людей у нас много", - отметила она.

Какой лайфхак использовал Портянко

Звезда сериалов "Дільничний з ДВРЗ", "Розтин покаже" и "Козаки. Абсолютно брехлива історія" рассказал, что раньше в блекаутах была четкость и ясность. Но в последние месяцы ему было трудно привыкнуть к отключениям.

Игорь Портянко (фото: instagram.com/ictvua)

"Но несмотря на все это, мне повезло: потому что мы живем на 1-ом этаже и не имеем проблем с подъемом. К тому же у меня собака, поэтому когда выключают электричество, я или жена выходим с собакой на улицу. Также у меня не пропадает вода в кране, что тоже огромный плюс особенно летом", - говорит Портянко

"И все это можно назвать моими положительными историями в блекаутах, которые помогли мне лучше их перенести. Однако отмечу, что в этих отключениях ничего хорошего нет", - добавил он.

По словам актера, он научился хранить еду в холодильнике во время отключения света. Для этого он морозил в бутылках соленую воду, которая затем держала холод и не давала продуктам испортиться.

Как известный актер приспособился к отключениям света

Деньга, известный по сериалам "Відділ 44" и "Розтин покаже 3", научился подстраиваться под блекауты, ведь воспитывает двух маленьких дочерей и живет в Одессе.

Сергей Деньга (фото: instagram.com/sergeydenga)

"Я приобрел аккумуляторные батареи, теперь у меня есть свет и интернет. Но ситуация усложняется тем, что у меня две маленькие дочери по 3 года, и мы живем на 17 этаже", - рассказал актер.

"Поэтому готовим еду для дочерей, когда свет есть, а еще всем советую термопот вместо чайника: кипяток хранится 4 часа, можно сделать кашу, заварить чай, кофе. Очень удобно. Еще есть плитка с газовым баллончиком - это на всякий случай", - объяснил он.

Прошлой зимой, вспомнил Деньга, было тяжело. Но в этом году он и его соседи позаботились о том, чтобы в их доме работал лифт и была холодная вода. Также он планирует установить солнечные батареи.