7 модов, которые добавят новизны в God of War Ragnarok

Динамическое изменение поля зрения и камеры

Один из немногих аспектов, который делает возвращение Кратоса в серии God of War, - это фокус на погружении, и мод Dynamic FOV and Camera Change от TheFireman18287 нацелен на то, чтобы добавить еще больше лоска. Основной эффект этого мода - заставить всю игру выглядеть как единый кадр с вашей точки зрения.

Это делает переходы между заставками, меню паузы и взаимодействие с окружением более захватывающими, поскольку настройки камеры создают постоянно плавный поток.

Мод также улучшает динамическое поле зрения, и вы можете использовать сочетание клавиш, чтобы включать и выключать его, когда вам это нужно.

Anti-stutter - High CPU And Disk Priority

Одной из самых распространенных проблем при переносе консольной игры на ПК являются постоянные проблемы с производительностью, которые не могут учитывать каждую конфигурацию ПК.

Один из способов поддерживать высокий FPS и избегать постоянных заиканий на процессорах низкого уровня - использовать мод Chemboy1's Anti-Stutter.

Этот мод также отдает приоритет дисковому пространству, что может помочь с виртуальной оперативной памятью и производительностью хранилища, что означает, что вам не придется возвращаться на рабочий стол с помощью alt-tab, чтобы постоянно следить за диспетчером задач.

Этот мод также может помочь сбалансировать нагрузку для других модов, которые могут включать непреднамеренные проблемы с производительностью.

Thyden's Classic Kratos

Хотя постаревший Кратос с убийственной бородой действительно подходит для новейших дополнений к серии God of War, особенно в сочетании с игрой Кристофера Джаджа, классический облик Кратоса с его полосатой бородкой является одновременно культовым и ностальгическим.

Однако мод Thyden's Classic Kratos дает вам доступ к классическому скину Кратоса сразу. Это для игроков, которые не хотят проходить игру дважды, чтобы пережить одного из своих героев детства, и он просто дает вам доступ к необязательному средству, а не к незаработанному повышению навыков.

Визуальное переосмысление

Хотя God of War: Ragnarök - одна из самых визуально впечатляющих игр на сегодняшний день, ее всегда можно улучшить с помощью полировки и баланса освещения, которые соответствуют вкусам каждого игрока. Visual Redefined Джерико Релопеса обеспечивает более четкий рендеринг, который значительно улучшает общий вид игры.

С более глубокими тенями, более яркими цветами и меньшим фоновым туманом, который заглушает окружающую среду, Visual Redefines является лучшим решейдером для Ragnarök.

Этот мод также не влияет на производительность, так как он не увеличивает количество полигонов и не взаимодействует с расстоянием рендеринга, а просто вносит простые визуальные улучшения, которые имеют большое значение.

NG Plus Ready Save

Независимо от того, переигрываете ли вы серию на ПК после прохождения на PS5 или являетесь ветераном предыдущей God of War и просто хотите бросить вызов, NG Plus Ready Save от GaminjaYT может сразу отправить вас в самое сложное испытание игры.

В противном случае вам пришлось бы уже пройти игру на ПК, прежде чем разблокировать ее.

Это может быть огромной экономией времени для игроков, которые хотят получить дополнительный вызов New Game Plus без прохождения основной истории для его достижения.

Вы также получаете доступ ко всем доспехам и руническим атакам, что означает, что вам не нужно проходить испытания, головоломки или необязательных боссов, которых вы не хотите, просто чтобы получить забавное снаряжение.

Middle Earth Inspired Reshade

Перенося западноевропейское высокое фэнтези в замороженные пустоши нордического фэнтези, Middle Earth Reshade от SebyKing подстраивает окружающее освещение и цвет, чтобы они лучше соответствовали атмосфере и настроению Властелина колец Толкиена.

Тонкие различия хорошо работают, чтобы сделать Ragnarök одновременно новым и знакомым.

Есть даже тонкий эффект зернистости пленки, который делает Ragnarök похожим на фильмы Питера Джексона, добавляя реалистичные эффекты.

Cheat Table

Обычное включение в старые игры, которые всегда в конечном итоге модифицируются в современные игры, читы позволяют вам взаимодействовать с отдельными компонентами игры, предоставляя вам неограниченный доступ к ресурсам одним нажатием кнопки.

Мод Appocypha's Cheat Table помещает эти опции в удобную таблицу, которая организует возможные читы и дополнительные эффекты.

Это в основном влияет на ресурсы, которые вы можете подобрать, такие как рубленое серебро, обрывки зверя и разбитые руны, но его также можно использовать, чтобы дать опыт Кратосу, Атрею и Фрейе по отдельности.

Использование этого мода может позволить вам сбалансировать свое прохождение, которое наилучшим образом управляет исследованием и временем, или оторваться и разбогатеть.