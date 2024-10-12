Погружение во вселенную "Тихого места". Что известно про долгожданную игру A Quiet Place: The Road Ahead

Вселенная "Тихого места" уже успела завоевать сердца поклонников напряженными моментами тишины и смертельной опасности. Теперь эта атмосфера перенесется в долгожданную видеоигру A Quiet Place: The Road Ahead, обещающую подарить новые острые ощущения.

О том, что уже известно на сегодня об игре A Quiet Place: The Road Ahead, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт GamingBolt , посвященный видеоиграм и игровой индустрии.

Сюжет

A Quiet Place: The Road Ahead разворачивается во вселенной фильма “Тихое место”, что означает, что действие происходит в постапокалиптической версии Земли, на которую вторглись внеземные монстры, которые используют свой острый слух, чтобы выслеживать и убивать добычу.

Вы играете за Алекс Тейлор, бывшую студентку колледжа, которая в компании своего парня Мартина должна ориентироваться в опасном мире, в котором она теперь находится, и найти способ выжить.

Ваш основной способ борьбы с ужасающими инопланетянами, с которыми вы столкнетесь, будет заключаться в том, чтобы избегать их внимания и проскользнуть мимо них так, чтобы они вас не заметили.

Стелс

Базовая механика скрытности будет включать возможность укрываться за объектами или прятаться внутри картонных коробок, но, учитывая тот факт, что ваша главная забота - не производить слишком много шума, именно на этом будет сосредоточена большая часть скрытности, а не на чем-то визуальном.

A Quiet Place: The Road Ahead предоставит игрокам ряд уникальных инструментов, которые будут полезны в скрытности несколькими способами, и одним из тех, на которые вы будете полагаться довольно часто, будет фонарик.

По всему игровому миру будут разбросаны объекты и элементы окружающей среды, за которыми вам нужно будет внимательно следить, от ловушек, в которые вы можете попасть, до вещей, на которые вы можете наступить, создав шум и привлекая внимание смертоносных инопланетных существ.

Таким образом, использование вашего фонарика для правильного и тщательного сканирования окружающей среды и наблюдения за тем, куда вы идете, часто будет важной частью игрового цикла.

Еще одним инструментом, который игроки будут часто использовать в игре, станет фонометр, который, в двух словах, является инструментом для измерения шума. Фонометр скажет вам не только, сколько звука вы производите своими шагами и действиями, но и сколько окружающего шума производится в вашем окружении.

Помимо скрытности (которая, очевидно, станет основой опыта), The Road Ahead также уделяет немало внимания головоломкам.

Фонарик - один из главных инструментов в игре (фото: GamingBolt)

Звук

Звуковой дизайн всегда является важной частью любой игры ужасов. При ходьбе по утрамбованной земле вы можете ожидать, что ваши шаги будут громче. Вдобавок ко всему, вы также найдете такие вещи, как листья, осколки стекла, вода. Каждый отдельный элемент производит разные виды звуков.

Большая часть A Quiet Place: The Road Ahead будет вращаться вокруг системы обнаружения звука в игре. Как описывает Stormind Games, игра всегда будет отслеживать не только громкость каждого вашего действия, но и продолжительность каждого звука, который вы производите.

В то же время, у нее также будет определенный порог для обоих этих вещей, и как только этот порог будет преодолен, ужасающие чудовища, которые охотятся за вами, будут предупреждены о вашем местоположении (даже если они не обязательно находятся в непосредственной близости)

Варианты сложности

A Quiet Place: The Road Ahead также будет иметь несколько вариантов сложности, доступных игрокам на выбор. Конкретные подробности на этот счет пока недоступны, но, по словам Stormind Games, различные настройки будут определять, насколько жесткой будет игра с ее системой обнаружения звука.

Так что если вы хотите, чтобы игра была немного менее (или более) интенсивной, у вас будет возможность играть в нее таким образом.

Звук является важной частью игрового процесса (фото: GamingBolt)

Требования к ПК

Неудивительно, что системные требования A Quiet Place: The Road Ahead на ПК не слишком требовательны. На минимальных настройках игре понадобится либо Ryzen 3 1200, либо i5-4690, а также либо GeForce GTX 1660, либо Radeon RX Vega 64 и 8 ГБ оперативной памяти.

Между тем, на рекомендуемых настройках вам понадобится либо Ryzen 5 1500X, либо i5-6600, а также либо GeForce RTX 3070, либо Radeon RX 6700 XT и 16 ГБ оперативной памяти. Игре также потребуется около 50 ГБ свободного места на диске.