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10 праздничных украинских блюд, которые можно приготовить в День Независимости

Четверг 22 августа 2024 10:30
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10 праздничных украинских блюд, которые можно приготовить в День Независимости Празднуйте День Независимости с блюдами национальной кухни (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Феликс Коркин

Впереди - День Независимости, и все украинцы будут праздновать его со своими близкими. А какой праздник без вкусной еды на семейном столе? Но в этот день и сами рецепты должны быть необычными и символически связаными с идеей праздника. Какие существуют аутентично-украинские блюда, которые станут настоящим украшением праздничного стола на День Независимости?

РБК-Украина (проект Styler) собрало 10 украинских блюд, вызывающих не только аппетит, но и гордость за нашу страну.

Котлета по-киевски

Котлета по-киевски - это классика, которая всегда в тренде. Представьте: золотистая корочка хрустит под ножом, а внутри - нежное куриное мясо, которое разливается ароматом сливочного масла и зелени.

Ее подают с куриной косточкой, играющей роль декорации, придавая изысканности блюду. Гарнир может быть по вашему вкусу: картофель, овощи, рис - все подойдет к этой вкусовой симфонии.

10 праздничных украинских блюд, которые можно приготовить в День НезависимостиКотлета по-киевски (фото: shuba.life)

Вареники

Вареники - вот что по вкусу настоящей украинской душе! Они скрывают в себе сокровища начинок: нежный картофель, сочную капусту, ароматные грибы или даже сладкие вишни.

Вареники - это больше, чем просто блюдо, это символ тепла и уюта, который всегда найдется на украинском столе, особенно во время праздников. Их можно подавать со сметаной, хрустящими шкварками или сливочным маслом.10 праздничных украинских блюд, которые можно приготовить в День НезависимостиЭти маленькие гастрономические шедевры давно обрели популярность далеко за пределами Украины (фото: Freepik.com)

Крученики

Крученики - это настоящая магия украинской кухни. Представьте тонкие кусочки мяса, нежно отбитые и завернутые в рулет с начинкой из грибов, яиц, зелени или риса. После обжаривания они превращаются в маленькие рулетики счастья, тающие во рту.

Хотите чего-нибудь необычного? Попробуйте крученики с квашеной капустой или с курицей и черносливом - вкусовой взрыв гарантирован! Эти рулеты - не просто блюдо, а настоящая история, которую рассказывают на украинских кухнях из поколения в поколение.

10 праздничных украинских блюд, которые можно приготовить в День НезависимостиКрученики с сыром (фото: shuba.life)

Гетманский борщ

В этом борще собраны все лучшие традиции украинской кухни, но с интересной изюминкой - баклажанами. Да, да, именно они придают этому блюду особый, необычный вкус, который заставляет влюбиться в борщ снова.

Гетманский борщ - это симфония, где каждый ингредиент играет свою особую роль. Поэтому он идеальный выбор для тех, кто хочет удивить гостей и открыть для себя новые гастрономические горизонты.

10 праздничных украинских блюд, которые можно приготовить в День НезависимостиБорщ - это национальный кулинарный символ нашей страны (фото: Freepik.com)

Верещака

Верещака - это настоящее чудо украинской кухни! Это блюдо готовится из свиной грудинки, тушеной в свекольном квасе. Именно этот необычный ингредиент добавляет верещаке оттенок особого кисловатого вкуса, который так хорошо подчеркивает аромат мяса.

Это блюдо найдешь не в каждом ресторане, но оно всегда будет на столе у каждого, кто ценит настоящие украинские традиции. Верещака - блюдо, которое стоит попробовать хотя бы раз в жизни, чтобы понять, что такое настоящая украинская кухня.

10 праздничных украинских блюд, которые можно приготовить в День НезависимостиВерещака по-днепровски (фото: shuba.life)

Холодец

Холодец - блюдо, которое всегда вызывает у гостей восхищение и удивление. Этот застывший бульон с мясом - настоящая жемчужина украинского праздничного стола. Он готовится из разных видов мяса: курятины, говядины, свинины или индейки, что делает вкус холодца невероятно насыщенным.

Иногда иностранцы не могут понять, как можно соединить мясо и желе, но стоит только попробовать, чтобы развеять все сомнения.

10 праздничных украинских блюд, которые можно приготовить в День НезависимостиРепутация холодца в других странах довольно противоречива, но мы его ценим и любим (фото: Википедия)

Шпундра

Шпундра - это украинское блюдо с характером! Сделанная из жареной подбрюшины или грудинки, тушеная в свекольном квасе или соке, она поражает своим насыщенным вкусом и невероятным ароматом.

Это не просто еда, это маленькое путешествие во времени, до тех пор, когда наши предки умели готовить из простых ингредиентов настоящие кулинарные шедевры. Шпундра подается горячим и может быть как самостоятельным блюдом, так и отличным дополнением к картофелю или гречневой каше.

10 праздничных украинских блюд, которые можно приготовить в День НезависимостиШпундра (фото: shuba.life)

Голубцы

Голубцы - это украинская кулинарная классика, которую обожают все. Представьте: нежные капустные листья, наполненные сочной начинкой из мяса и риса, ароматный томатный соус и тот неповторимый запах, который сразу вызывает воспоминания о домашнем уюте.

Раньше голубцы готовили с кукурузной кашей или пшеном, но сегодня чаще используют свино-говяжий фарш с рисом. Это блюдо имеет множество вариаций, в зависимости от региона: у гуцулов они большие, с ладонь, а на юго-востоке - миниатюрные, с мизинец.

10 праздничных украинских блюд, которые можно приготовить в День НезависимостиГолубцы - это не просто еда, это настоящий символ украинского гостеприимства (фото: Freepik.com)

Банош с грибами

Банош с грибами - это гуцульский кулинарный шедевр. Это блюдо, приготовленное из кукурузной крупы на молоке, сливках или сметане, имеет незабываемый вкус и аромат.

Гуцулы верят, что секрет идеального баноша заключается в правильном перемешивании: только деревянной ложкой и только по часовой стрелке.

Банош - это больше чем просто блюдо, это настоящий ритуал, который наполняет каждый кусочек любовью и теплом. Подается он со свежей брынзой, шкварками и ароматной зеленью.

10 праздничных украинских блюд, которые можно приготовить в День НезависимостиБанош по-гуцульски (фото: shuba.life)

Пампушки

Пышки - это маленькие булочки, дарящие большое удовольствие! Они делаются из рыхлого дрожжевого теста и обычно подаются к борщу с чесночным соусом.

Сладкие или соленые, жареные или испеченные - пампушки всегда радуют своей простотой и несравнимым вкусом. Это не просто дополнение к основному блюду, а настоящий символ украинской кухни, который говорит о гостеприимстве и домашнем уюте.

10 праздничных украинских блюд, которые можно приготовить в День НезависимостиПампушки даже вошли в фольклор и песни (фото: Википедия)

Раньше мы уже писали о 3 замечательных рецептах блюд с баклажанами для диетического ужина.

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При написании материала использовались следующие источники: сайт Евгения Клопотенко, издания Shuba, Discover Ukraine.

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