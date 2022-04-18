RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

7-річний хлопчик з Маріуполя звернувся до окупантів на тлі знищеної квартири (відео)

7-річний Макар звернувся до солдатів РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Багатостраждальний Маріуполь досі в блокаді. Звідти до російських загарбників звернувся 7-річний хлопчик Макар, квартира якого повністю зруйнована.

Відео з'явилося в мережі.

На відео дитина каже, що йому сьогодні виповнилося 7 років, а російські "визволителі" повністю знищили його квартиру.

"Я Макар, сьогодні мені 7 років, а це мій дім. Спасибі рятівникам з Росії, що зробили ось таке", - розповів маленький українець.

На тлі всього цього чутні вибухи. Дитина стоїть у зруйнованому житлі.

"Ми записували це звернення 5 разів. Постріли і бої за вікном лякали Макара. Він поспішав і трохи губився, але все-таки зробив це! Мій Макар-справжній маленький герой і великий патріот!"- написала мама хлопчика.

Українські військові продовжують відчайдушно боротися за Маріуполь, однак, враховуючи звірства Росії, окупанти вирішили зрівняти місто з землею.

Нагадаємо, що ситуація в Маріуполі зараз є важкою. Через постійні обстріли з боку окупантів, міста більше не існує.

РБК-Україна писало про те, що, в обложеному російськими військами Маріуполі, українські захисники відкинули ультиматум окупантів про здачу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь