7 круп, которые не нужно варить: лайфхаки на случай отсутствия света или газа

Из-за военной агрессии России многие украинцы вынуждены жить в экстремальных условиях - без электроэнергии, воды и газа. В таких обстоятельствах очень сложно готовить еду, однако возможно.
Какие крупы можно приготовить без варки и как правильно это сделать, рассказываем в материале Styler.
Кускус является одним из лучших вариантов для обеда или ужина, когда нет электроэнергии, чтобы готовить. Эту крупу достаточно залить водой, чтобы она едва покрывала кускус. После этого накрыть сосуд и подождать 15 минут.
Гречку тоже не обязательно варить, ее можно просто заливать кипятком. Через 20-30 минут крупа впитает воду, набухнет и станет пригодной для потребления. Чтобы гречка лучше запарилась, следует сосуд дополнительно укутать теплым шарфом или одеялом.
Также гречку можно заливать не кипятком, а водой комнатной температуры. Но тогда придется ждать 5-8 часов.
Перловая крупа запаривается в теплой воде, но настаивать ее для этого нужно в течение суток. Достаточно ее залить в соотношении 1:3. В эту кашу при заварке можно добавить сушеные овощи или специи.
Ячная крупа также готовится без варки. Залейте крупу горячей водой в соотношении 1:2 и оставьте на 2-2,5 часа. Во время приготовления следует кастрюлю завернуть в одеяло, чтобы сохранить тепло.
Булгур среднего или мелкого размера спасет также в экстремальных условиях. Залейте его кипятком и оставьте на 20 минут. Если крупы среднего размера придется ждать 40 минут.
Овсянка или хлопья приготовятся за 20 минут, если их залить кипятком, если холодной водой - то за 30 минут.
Манная каша будет готова за 15-20 минут настаивания в холодной воде или молоке.
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