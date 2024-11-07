7 стран, где выборы - это всегда "что-то с чем-то"

Когда речь идет о выборах, у каждой страны есть свои уникальные традиции и правила. Некоторые из них могут не на шутку удивить!

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о семи странах, где избирательные системы выглядят, мягко говоря, необычно и интересно.

Индия: выборы на слоне

В Индии проходят самые большие выборы в мире, охватывая более 900 миллионов избирателей. Избирательный процесс настолько масштабен, что может занять до 39 дней, и в это время проводятся выборы в нескольких этапах.

Из-за разнообразия территорий избирательные комиссии даже используют слонов, чтобы достичь отдаленных сел, где нет доступа к автомобилям.

Выборы также характеризуются огромным количеством партий, от которых кандидаты пытаются привлечь внимание избирателей, предлагая разнообразные обещания, иногда даже смешные и абсурдные. Это настоящее театральное мероприятие, где каждый этап становится событием для всей страны.

Австралия: обязательное голосование

В Австралии не проголосовать - это не вариант! Здесь голосование обязательно, и за его отсутствие можно получить штраф. Это приводит к рекордным 89% явки на выборах, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Но в австралийской избирательной системе есть еще одна интересная особенность: так называемая "отрицательное голосование", когда избиратели могут обозначать кандидатов в порядке предпочтения, а это значит, что их голос может быть "переправлен" к следующему кандидату, если их первый выбор не наберет достаточно. голосов.

Такая система делает выборы еще более интересными и позволяет избежать ситуаций, когда голоса просто теряются.

В Австралии выборы - это не право, а обязанность (фото: Pexels.com)

Папуа Новая Гвинея: племенная политика

В Папуа Новой Гвинее, где население состоит из более чем 800 племен, избирательный процесс имеет свои уникальные традиции. Здесь кандидаты часто покупают голоса свиньями или алкоголем, что стало неотъемлемой частью политической культуры.

Выборы могут сопровождаться насилием и подлогами, ведь конкуренция между кандидатами иногда доходит до крайностей. Подсчет голосов может превратиться в настоящие драмы, где политические споры заканчиваются потасовками. Такая ситуация делает выборы в этой стране крайне напряженными и непредсказуемыми.

Эстония: голосование в интернете

Эстония стала пионером в мире цифровой демократии, позволяя гражданам проголосовать онлайн с 2005 года. Это стало возможным благодаря внедрению электронных идентификационных карт, позволяющих избирателям голосовать из любой точки мира, даже находясь за границей.

Эстония продолжает усовершенствовать систему, добавляя новые функции для защиты личных данных. Это не только удобно, но значительно повышает явку избирателей, ведь теперь голосование стало доступным для всех.

США: почтовое голосование по космосу

В США избиратели, ставшие астронавтами, могут голосовать даже из космоса! Первый голос в космосе был подан в 1997 году, когда астронавт Дэйв Вольф направил свой бюллетень во время миссии на борту космической станции.

Это стало возможным благодаря специальным каналам коммуникации, обеспечивающим надежность и конфиденциальность голосования. Такая система не только подчеркивает инновационность американской демократии, но и подчеркивает важность участия всех граждан в выборах, независимо от обстоятельств.

Голосование по почте очень распространено в США (фото: Pexels.com)

Швейцария: прямая демократия

Швейцария славится своей моделью прямой демократии, где жители могут инициировать референдумы, непосредственно влияющие на законодательство. Это означает, что граждане могут не только голосовать за кандидатов, но и предлагать изменения в Конституцию.

В стране проводятся многочисленные голосования по вопросам, касающимся как местных, так и национальных проблем. Швейцарцы имеют право высказывать свои мнения по разным политическим вопросам, что делает их активными участниками политического процесса.

Нигерия: разнообразие методов

В Нигерии выборы отличаются своим многогранным подходом к избирательному процессу. Здесь используют электронное голосование, но, к сожалению, практика фальсификации остается распространенной.

Выборы могут сопровождаться бурными протестами и насилием, и в 2023 году страна снова столкнулась с критическими проблемами, когда наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях. Также следует отметить, что в стране активно используют черный PR для дискредитации оппонентов.