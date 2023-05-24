7 лучших украинских теннисисток прямо сейчас: яркие фото Калининой, Костюк и других

Ангелина Калинина

Ангелина уже была финалисткой Уимблдонского турнира. Правда, среди юниоров и в парном разряде. Однако сегодня у 26-летней теннисистки из Новой Каховки есть все шансы возглавить мировой рейтинг лучших из лучших!

Ангелина Калинина (фото: instagram.com/angie_kalinina)

Марта Костюк

20-летняя теннисистка является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок, а также Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок. Марта родилась в Киеве в семье теннисистов и с детства занимается этим видом спорта.

Несколько лет назад спортсменка отказалась от участия в соревнованиях в России, заявив, что это неуместно, пока в Украине продолжается война.

Марта Костюк (фото: instagram.com/martakostyuk)

Леся Цуренко

Спортсменка в профессиональном теннисе с 2007 года. Леся - обладательница четырех титулов ITF в одиночном разряде. 2017 год закончила 42-й в мировом одиночном рейтинге WTA. Самым большим успехом Цуренко на турнирах Большого шлема стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2018 года.

Представляя Украину в Кубке Федерации, Цуренко одержала 14 побед при 14 поражениях.

Леся Цуренко (фото: instagram.com/lesiatsurenko)

Екатерина Байндль

Байндль (до декабря 2021 года Козлова) впервые пробилась в основную сетку турнира Большого шлема - Открытого чемпионата США в 2015 году. А два года спустя она выиграла свой первый матч в основной сетке этого чемпионата.

На Открытом чемпионате Франции 2018 года Екатерина в первом туре победила прошлогоднюю чемпионку Елену Остапенко, и это был ее первый выигрыш у теннисистки из десятки мирового рейтинга.

Екатерина Байндль (фото: instagram.com/kateryna_baindl)

Даяна Ястремская

На юниорском уровне достигала шестой строчки мирового рейтинга, была финалисткой Уимблдонского турнира 2016 года среди девушек в одиночном разряде, и финалисткой Открытого чемпионата Австралии 2016 года в парном разряде.

На взрослом уровне дебют Дайаны в турнирах WTA состоялся в 2016 году на Istanbul Cup. В следующем году на этом же турнире она одержала свою первую победу.

В июле 2018 года Ястремская поднялась в первую сотню рейтинга теннисисток. В этом же году она завоевала свой первый титул в WTA туре, выиграв Открытый чемпионат Гонконга по теннису.

Дайана Ястремская (фото: instagram.com/dayana_yastremskay)

Дарья Снигур

Дария - чемпионка Уимблдона среди девушек 2019 года. На днях 21-летняя теннисистка завершила выступление в квалификации Ролан Гаррос, проиграв противнице из Лихтенштейна Катинке фон Дайхманн. Но, несмотря на это, Дария остается одной из самых перспективных молодых спортсменок.

Дарья Снигур (фото: instagram.com/snigur_27)

Катарина Завацкая

Завацкая - шестикратная победительница турниров Международной федерации тенниса, победа в ITF W100 во Франции 2019 года. Теннисом начала заниматься с 5,5 лет в Ровно. Также 6 лет тренировалась в теннисном центре в Каннах (Франция). Катарина считается одной из самых перспективных молодых теннисисток Украины.

Екатерина Завацкий (фото: instagram.com/katya_zavatska_)