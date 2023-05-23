"Ролан Гаррос-2023": украинец Крутых преодолел первый раунд квалификации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Roland Garros, квалификация, 1-й раунд, мужчины

Болт – Крутых – 1:2 (3:6, 7:6, 4:6)

Начали соперники на равных. К середине сета они были полностью сосредоточены на собственных подачах. Нарушителем покоя стал украинец. Крутых после затяжного розыгрыша оформил брейк в пятом гейме.

Дальше больше. 23-летний киевлянин не снизил к себе требования на собственных подачах, а в самый ответственный момент снова вырвал пункт подачи Болта. Как следствие, первый сет украинец завершил за 43 минуты.

Более конкурентной борьба стала во второй партии. Оппоненты снова предпочли внимательную игру на собственных подачах и только в середине сета обменялись брейками. Дальше же не изменили себе – стабильно набирали "свои" очки и довели дело до тай-брейка.

А там консервативность Болта куда-то исчезла. Австралиец быстро захватил инициативу и с четырьмя набранными на подаче Крутых пунктами перевел матч в третий сет. А там украинец с соперником вернулись к "заводским настройкам", сфокусировавшись на собственных подачах.

В привычной манере теннисисты отыграли до девятого гейма. Там Крутых с третьей попытки смог оформить брейк. А дальше хладнокровно воспользовался возможностью закрыть поединок на собственной подаче (6:4).