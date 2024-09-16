7 лучших Android-смартфонов для разных задач и потребностей

Samsung Galaxy S24 Ultra

Цена: 50 999 гривен

Первым в списке идет Samsung Galaxy S24 Ultra, воплощение премиальной производительности Android.

Оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 3, он имеет потрясающий 6,8-дюймовым AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, что делает его идеальным для многозадачности и потоковой передачи.

Любители фотографии оценят его 200 МП камеру и 10-кратный оптический зум, который предлагает четкие, детальные снимки даже на расстоянии.

Благодаря аккумулятору емкостью 5 000 мА/ч этот телефон обеспечивает длительную работу, что делает его идеальным для пользователей с высокими требованиями.

Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: PCMag UK)

Google Pixel 8 Pro

Цена: 28 899 гривен

Если фотография является вашим приоритетом, Google Pixel 8 Pro является отличным выбором.

Он превосходит в вычислительной фотографии, используя алгоритмы Google на основе искусственного интеллекта для повышения качества изображения. Его основной датчик 50 МП, ультраширокоугольный объектив и 5-кратный телеобъектив делают его универсальным для съемки фотографий в любой среде.

Функции Night Sight и Real Tone обеспечивают естественные оттенки кожи и четкую ночную съемку, особенно привлекательные для пользователей, которые любят снимать в условиях низкой освещенности.

Google Pixel 8 Pro (фото: The Guardian)

ASUS ROG Phone 8

Цена: 33 999 гривен

Для любителей игр ASUS ROG Phone 8 выделяется своим 144-герцевым AMOLED-дисплеем и процессором Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с оперативной памятью объемом до 16 ГБ для ультра-гладкого игрового процесса.

Телефон разработан с учетом серьезных геймеров, оснащен передовой технологией охлаждения и настраиваемыми триггерами. Большая батарея емкостью 6 000 мА/ч гарантирует, что вы сможете наслаждаться часами непрерывной игры, а надежное оборудование означает, что он может справиться даже с самыми требовательными мобильными играми.

С ценой в 820 долларов этот телефон является одним из лучших вариантов для мобильных геймеров.

ASUS ROG Phone 8 (фото: Deccan Herald)

OnePlus Nord CE 3 Lite

Цена: 9 799 гривен

Для тех, кто ограничен бюджетом, OnePlus Nord CE 3 Lite предлагает отличную ценность всего за 236 долларов.

Хотя он не предлагает флагманские характеристики, он более чем способен справиться с повседневными задачами благодаря своему чипсету Snapdragon 695 и 6,72-дюймовому Full HD+ дисплею.

Он оснащен 108 МП камерой, которая хорошо работает для своего ценового диапазона, а аккумулятор емкостью 5000 мА/ч с быстрой зарядкой 67 Вт гарантирует, что телефон прослужит весь день.

OnePlus Nord CE 3 Lite (фото: DroidApp)

The Samsung Galaxy Fold 5

Цена: 74 999 гривен

Samsung Galaxy Fold 5 остается лучшим выбором для тех, кто хочет складной телефон в 2024 году.

Это инновационное устройство трансформируется из 6,2-дюймового смартфона в 7,6-дюймовый планшет, что делает его идеальным для многозадачности или просмотра видео на большом экране.

Он оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и поддерживает S Pen для создания заметок или рисования. Универсальность этого устройства достигается за счет премиальной цены в 1799 долларов, но оно остается непревзойденным для пользователей, ищущих новейшие технологии складных телефонов.

The Samsung Galaxy Fold 5 (фото: Pocket-lint)

Moto G Power 2024

Цена: 8 999 гривен

Для пользователей, которые ставят время автономной работы на первое место, Moto G Power 2024 является непревзойденным вариантом.

С огромной батареей емкостью 5000 мА/ч он может работать до трех дней на одной зарядке, что делает его идеальным для тех, кто интенсивно использует свой телефон, но не хочет беспокоиться о постоянной перезарядке.

Его чипсет Snapdragon 4 Gen 1 является достаточным для таких основных задач, как просмотр и отправка сообщений. Оцениваемый всего в 215 долларов, это отличный бюджетный вариант для пользователей, ищущих надежный, долговечный телефон.

Moto G Power 2024 (фото: PCMag)

Google Pixel 7a

Цена: 16 071 гривен

Google Pixel 7a предлагает флагманские функции по средней цене.

Он оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и основной камерой 64 МП, которая использует искусственный интеллект для повышения качества изображения.

Pixel 7a работает на чипсете Tensor G2, обеспечивая плавную работу во всех отношениях. С ценой около 390 долларов это фантастический вариант для пользователей, которые хотят премиальную производительность по более доступной цене.

Google Pixel 7a (фото: The Guardian)