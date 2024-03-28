7 полезных привычек весной для лучшего самочувствия

Почему ухудшается самочувствие весной

По словам Галины, причиной упадка сил может быть дефицит витамина D, недостаточное количество солнечного света в предыдущие холодные месяцы зимы и усталость от однообразия. Кроме того, такое состояние может быть вызвано нехваткой физической активности и даже гормональными изменениями.

К тому же украинцы проживают период весенних изменений труднее - беспокойство из-за войны, печальных сообщений и постоянных трагических новостей превращаются в постоянный стресс. Но от психического состояния зависит не только наше благополучие, но и благополучие наших близких - и наша способность работать и делать что-то полезное.

Какие действия улучшат психологическое состояние

Обеспечьте качественный сон

Для здоровой работы мозга и восстановления энергии необходим здоровый сон и режим. Попытайтесь соблюдать определенный график - ложитесь спать каждый день в одно и то же время. А также не забывайте компенсировать потерянные из-за воздушной тревоги часы необходимого отдыха.

Регулярно выходите на свежий воздух

Прежде всего, прогулка на природе может улучшить настроение. А кроме того, солнечных дней весной становится больше, а ультрафиолет помогает синтезировать витамин D.

Соблюдайте здоровый образ жизни

Сбалансированный рацион и регулярная, даже незначительная физическая активность не только улучшают настроение, но и оказывают положительное влияние на физическое и психическое здоровье, ведь таким образом организм обеспечен важными для обмена веществ и здорового функционирования организма витаминами и микроэлементами.

Можно присоединиться к челенджу или марафону, поставить себе небольшую цель, например, определенное количество приседаний каждый день, или, если спорт не нравится - танцевать.

Говорите с близкими

Как отмечает психолог, весомая составляющая психического благополучия - находиться в социуме и иметь поддержку окружающих. Обсуждение своих мыслей и чувств с семьей или друзьями также помогает оценить ситуацию с другой стороны.

Найдите время для релаксации

Некоторые техники релаксации могут снизить уровень стресса, что приведет к улучшению общего психического состояния. Самые известные из них - осознанное дыхание, йога и медитация.

Не забывайте хвалить себя

По словам Галины, положительное отношение к себе достаточно важно для психического состояния и здоровья. Поэтому хвалите себя за результат дела и отмечайте достижения - даже если считаете их незначительными.

Принесите в жизнь творчество

Искусство и творчество - отличный способ снять стресс и выразить свои эмоции. К тому же существует отдельный вид психологической коррекции, основанный на творческой деятельности - арт-терапия.

Важно не бояться вносить изменения в привычный образ жизни для улучшения психоэмоционального состояния. Однако, если справиться с проблемами сложно, следует обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.