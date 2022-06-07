7 червня: що заборонено робити в цей день, основні прикмети

7 червня православні християни відзначають Третє відшукання глави пророка Іоанна Предтечі, Хрестителя Господнього, а також вшановують пам'ять святителя Інокентія Херсонського. У народі дата отримала назву Медвяні роси, а ще Іван-гусятник або Іванів день.

Які суворі заборони, основні прикмети і традиції побутували в цю дату - читайте далі в матеріалі Styler.

Традиції та звичаї цього дня

За старих часів 7 червня багато обмежень по господарству і роботі на городі було пов'язано з опадами і росою, що починала випадати в цю дату, і яку вважали небезпечною для рослин.

Говорили, що подібна "медвяна роса" може занапастити їх своїм "іржавим нальотом" - солодкими виділеннями попелиць і черв'яків, що харчуються соками рослин.

Від такої вологи вкривали грядки, а худобу випускали на пасовища лише після того, як опади остаточно зійдуть.

Люди теж намагалися не наступати на медвяну росу - забобонні вірили, що це може привести до хвороб. Особливо уважно стежили мами за малюками, щоб ті не бігали по росі босоніж.

Тим часом в цю дату також було заведено ходити на збір лікувальних цілющих трав.

Іменини 7 червня відзначають: Іван, Вікторія, Олена, Інокентій, Федір.

Що заборонено робити в цей день

Носіння одягу темного кольору в цю дату вважалося поганою прикметою - говорили, що в такому випадку все літо доведеться провести в зневірі та печалі.

Суворо заборонялося в цей день плювати на землю, і таким чином її оскверняти - забобонні стверджували, що це загрожує серйозними невдачами.

Прибирання в хаті, особливо підмітання і винос сміття, в цю дату могло привести до фінансових проблем, оскільки прибираючи сміття може винести й добробут.

Сидіння з коханою людиною біля паркану вважалося поганою прикметою - говорили, що тоді пару чекає розставання.

Виходячи з дому не слід відразу ж дивитися на небо, інакше це до невдач.

Основні прикмети на 7 червня