7 червня: що заборонено робити в цей день, основні прикмети
7 червня православні християни відзначають Третє відшукання глави пророка Іоанна Предтечі, Хрестителя Господнього, а також вшановують пам'ять святителя Інокентія Херсонського. У народі дата отримала назву Медвяні роси, а ще Іван-гусятник або Іванів день.
Які суворі заборони, основні прикмети і традиції побутували в цю дату - читайте далі в матеріалі Styler.
Традиції та звичаї цього дня
За старих часів 7 червня багато обмежень по господарству і роботі на городі було пов'язано з опадами і росою, що починала випадати в цю дату, і яку вважали небезпечною для рослин.
Говорили, що подібна "медвяна роса" може занапастити їх своїм "іржавим нальотом" - солодкими виділеннями попелиць і черв'яків, що харчуються соками рослин.
Від такої вологи вкривали грядки, а худобу випускали на пасовища лише після того, як опади остаточно зійдуть.
Люди теж намагалися не наступати на медвяну росу - забобонні вірили, що це може привести до хвороб. Особливо уважно стежили мами за малюками, щоб ті не бігали по росі босоніж.
Тим часом в цю дату також було заведено ходити на збір лікувальних цілющих трав.
Іменини 7 червня відзначають: Іван, Вікторія, Олена, Інокентій, Федір.
Що заборонено робити в цей день
- Носіння одягу темного кольору в цю дату вважалося поганою прикметою - говорили, що в такому випадку все літо доведеться провести в зневірі та печалі.
- Суворо заборонялося в цей день плювати на землю, і таким чином її оскверняти - забобонні стверджували, що це загрожує серйозними невдачами.
- Прибирання в хаті, особливо підмітання і винос сміття, в цю дату могло привести до фінансових проблем, оскільки прибираючи сміття може винести й добробут.
- Сидіння з коханою людиною біля паркану вважалося поганою прикметою - говорили, що тоді пару чекає розставання.
- Виходячи з дому не слід відразу ж дивитися на небо, інакше це до невдач.
Основні прикмети на 7 червня
- Якщо в цей день пройде дощ, то це обіцяє холодний серпень.
- Якщо горобина пізно зацвіла, то майбутній осінній сезон буде дощовим і затяжним.
- Якщо в цю дату коники затихли, то це віщувало дощі; але якщо вони голосно стрекочуть цілий день - погода буде сонячна і м'яка.
- Народжені 7 липня, як вірили, доживуть до глибокої старості, будуть довгожителями.
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