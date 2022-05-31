ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Місячний календар стрижок на червень 2022: коли можна змінювати імідж

Новость на русском →
Вівторок 31 травня 2022 20:28
Місячний календар стрижок на червень 2022: коли можна змінювати імідж Місячний календар стрижок на червень 2022 (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Місячний календар допомагає підібрати оптимальну дату для відвідування перукарні та різних процедур з волоссям. В деякі дні не варто робити стрижки та кардинально міняти імідж, а в деякі протипоказані тільки процедури по фарбуванню або завивці.

Коли в червні не варто йти в перукарню - читайте в матеріалі нижче.

Фази Місяця

Повний місяць - 14 червня. Найвдаліший період для зміни іміджу, стрижок, фарбування і завивок.

Зростання Місяця - з 1 по 13 червня і 30 червня. Волосся не будуть тримати форму, і будь-яка зачіска швидко розпадеться. Рости волосся будуть швидко.

Спад Місяця - з 15 по 28 червня. Волосся будуть слухняними й будуть після стрижки повільно рости.

Молодик - 29 червня.

Місячний календар на червень 2022

1 червня - нейтральний день для візиту

2 червня - варто відмовитися від кардинальної зміни іміджу і фарбування волосся

3 червня - в цей день ви не принесете шкоди волоссю, але і користі не буде

4 червня - нейтральний день, не варто проводити експерименти

5 червня - не варто експериментувати, можна підрівняти чубок або кінчики

6 червня - сьогодні сходіть тільки до перевіреного перукаря, інакше можуть бути неприємності

7 червня - вдалий день для будь-яких експериментів з волоссям, можна робити стрижки, міняти імідж і колір волосся.

8 червня - не експериментуйте в цей день, обмежтеся звичайними процедурами

9 червня - варто відмовитися від будь-яких експериментів з волоссям

10 червня - невдалий день для стрижок, завивки та фарбування волосся

11 червня - вдалий день для всіх процедур з волоссям - від стрижок до фарбування

12 червня - хороший день для зміни іміджу і фарбування волосся, можна стригтися

13 червня - вдалий день для зміни зачіски, стрижки, завивки та фарбування

14 червня - хороший день для відвідування перукарні

15 червня - прекрасний день для експериментів з волоссям

16 червня - нейтральний день, не варто проводити кардинальну зміну іміджу

17 червня - в цей день сміливо записуйтеся до перукаря

18 червня - невдалий день для стрижки та зміни іміджу

19 червня - нейтральний день, можна провести звичайні процедури, без нововведень

20 червня - нейтральний день, підстрижіть кінчики або чубок, підфарбуйте коріння

21 червня - вдалий день для зміни іміджу і фарбування волосся, можна зробити кардинальну стрижку

22 червня - хороший день для відвідування перукарні

23 червня - в цей день не варто кардинально міняти свою зовнішність

24 червня - прекрасний день для експериментів з волоссям

25 червня - не найкращий день для походу в перукарню

26 червня - нейтральний день, постарайтеся сильно не експериментувати

27 червня - в цей день можна проводити нескладні маніпуляції з волоссям

28 червня - можна робити стрижки, але не варто кардинально міняти зачіску

29 червня - нейтральний день, запишіться до перевіреного перукаря

30 червня - невдалий день для стрижок, зміни іміджу і фарбування

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що можна консервувати та запасати на зиму в червні.

А також розповідали про те, які овочі та зелень потрібно посадити в червні.

Читайте РБК-Україна в Google News
лунный календарь календарь стржек
LITE
Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)
Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)