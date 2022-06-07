7 июня: что запрещено делать в этот день, основные приметы

7 июня православные христиане отмечают Третье обретение главы пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, а также чтят память святителя Иннокентия Херсонского. В народе дата получила название Медвяные росы, а еще Иван-гусятник или Иванов день.

Какие строгие запреты, основные приметы и традиции бытовали в эту дату - читайте далее в материале Styler.

Традиции и обычаи этого дня

В старину 7 июня много ограничений по хозяйству и работе на огороде было связано с осадками и росой, что начинала выпадать в эту дату, и которую считали опасной для растений.

Говорили, что подобная "медвяная роса" может загубить их своим "ржавым налетом" - сладкими выделениями тлей и червей, питающимися соками растений.

От такой влаги укрывали грядки, а скотину выпускали на пастбища лишь после того, как осадки окончательно сойдут.

Люди тоже старались не наступать на медвяную росу - суеверные верили, что это может привести к болезням. Особенно внимательно следили мамы за малышами, чтобы те не бегали по росе босиком.

Между тем, в эту дату также было принято ходить на сбор лечебных целебных трав.

Именины 7 июня отмечают: Иван, Виктория, Елена, Иннокентий, Федор.

Что запрещено делать в этот день

Ношение одежды темного цвета в эту дату считалось дурной приметой - говорили, что в таком случае все лето доведется провести в унынии и печали.

Строго запрещалось в этот день плевать на землю, и таким образом ее осквернять - суеверные утверждали, что это грозит серьезными неудачами.

Уборка в доме, особенно подметание и вынос сора, в эту дату могла привести к финансовым проблемам, так как убирая мусор может вынести и достаток.

Сидение с любимым человеком возле забора считалось плохой приметой - говорили, что тогда пару ждет расставание.

Выходя из дома не следует сразу же смотреть на небо, иначе это к неудачам.

Основные приметы на 7 июня