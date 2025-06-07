7 главных причин, почему помидоры болеют: спасти их еще возможно!

Если ваше томатное растение в этом сезоне выглядит подавленным, не теряйте надежды. Надо лишь знать основные причины проблем с томатами и как их можно исправить.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Real Simple объясняет, что может быть не так с помидорами на вашем огороде.

Начальные признаки, что томатное растение болеет

Перед тем, как ваше томатное растение начнет чахнуть, есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание. Вот что может свидетельствовать о том, что растение нуждается в помощи:

Желтые листья

Коричневые пятна на листьях

Медленный или замедленный рост

Обгрызенные листья, дырки или липкие остатки

Видимые вредители

Отсутствие плодов

Перелив или недолив воды

Правильный режим полива - ключ к здоровью томатов. Перелив или недолив могут повлечь гибель растения. Легко либо залить, либо забыть полить совсем.

Если растение вянет, листья желтеют или по краям становятся коричневыми, это может быть сигналом проблем с поливом. Такие симптомы часто возникают, если томат растет в горшке или в открытом грунте без мульчи, удерживающей влагу.

Регулярно проверяйте влажность почвы, чтобы не пропустить нужное время для полива.

Вредители

Появление вредителей - еще одна частая причина гибели томатов. Обгрызенные листья, дырки, липкие остатки или видимые насекомые(афиды, гусеницы, белокрылки, клещи) свидетельствуют о заражении.

Для борьбы с вредителями можно использовать масло ним, инсектицидное мыло или собирать крупных вредителей вручную. Также хорошо высаживать рядом базилик или бархатцы - эти растения отпугивают насекомых.

Грибковые заболевания

Томаты часто поражаются грибковыми болезнями. Самые распространенные симптомы - коричневые или черные пятна на листьях, пожелтение нижних листьев, внезапное опадение листьев.

При сильном поражении растение может увядать в течение дня, а внутри стебля появляются коричневые участки.

Чтобы избавиться от грибка, надо удалить пораженные листья и сжечь или закопать их, чтобы предотвратить распространение. Также следует обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, рассаживая растения на нужном расстоянии.

Если томаты болеют, то плоды так и останутся зелеными и урожая не будет (фото: Pexels.com)

Бактериальные инфекции

Одна из самых опасных причин гибели томатов - бактериальная инфекция. Она вызывает внезапное увядание растения независимо от полива, обычно в начале или в середине плодоношения. Внутри стебля появляются коричневые разводы, но листья не желтеют до обрушения.

На ранних стадиях можно попробовать обработать растение медными фунгицидами по инструкции. Но если растение сильно увядает - лечение не поможет. Пораженные растения нужно срочно удалить, чтобы не заразить другие.

Недостаток питательных веществ

Недостаток калия или фосфора приводит к плохому плодоношению, слабым растениям и пожелтению листьев.

Растения могут показывать разные симптомы в зависимости от недостатка того или иного элемента - это пожелтение снизу листьев, фиолетовая или коричневая окраска краев, замедление роста или отсутствие плодов.

Томаты - "привередливы" к питательным веществам и нуждаются в сбалансированном удобрении с азотом, фосфором и калием. Перед посадкой важно хорошо подготовить почву, добавив органику для улучшения структуры и поглощения питательных веществ.

Экстремальные температуры и неправильное освещение

Как и с поливом, томаты нуждаются в правильном освещении и стабильной температуре. Резкие перепады температуры вызывают стресс, из-за чего опадают цветы и замедляется рост.

При высоких температурах полезно использовать тени, а при снижении до +10 °С - накрывать растения агроволокном или специальными одеялами от мороза.

Чрезмерное солнце часто повреждает листья и плоды, вызывая ожоги. Поливать лучше рано утром, чтобы помочь растению справиться с тепловым стрессом. Мульчирование корой, соломой или компостом удерживает прохладу и влагу в почве.

Плохие условия почвы

Если томаты не растут и не плодоносят, проблема может быть в почве. Неправильный уровень pH - слишком низкий или высокий - угнетает растения.

Для поднятия pH используют известь, для снижения - серу. Идеальный pH для томатов - 6,0-6,8. Лучше всего сделать анализ почвы, чтобы определить, чего именно не хватает, и избежать ошибок с удобрениями.