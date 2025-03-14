7 главных навыков Windows, которые сделают вас продвинутым пользователем

Управление обновлениями Windows

Обновления Windows контролируют все изменения, которые Microsoft вносит в вашу систему. Некоторые из них - это критические обновления самой Windows, необходимые для исправления уязвимостей или багов. Другие - новые функции, которые Microsoft хочет добавить на ваш ПК.

Кроме того, Microsoft периодически обновляет вирусные сигнатуры и вносит улучшения в систему защиты от вредоносных программ Windows Defender, чтобы вы могли безопасно пользоваться интернетом.

Чаще всего обновления Windows происходят в фоновом режиме, без вашего вмешательства, для удобства пользователя. Однако важно знать, где искать информацию (в меню настроек Windows, а затем в подменю обновлений Windows), чтобы понять, что обновление может и чего оно не может.

Windows Update - это одна из наименее ресурсоемких задач, но она также критически важна для безопасности вашего ПК.

Изучите меню настроек Windows

Меню настроек Windows включает гораздо больше, чем просто обновления ОС. Здесь вы найдете все функции и возможности операционной системы, организованные в отдельные категории. Хотите увеличить размер текста? Перейдите в Настройки и Доступность. Нужно подключить новые наушники? Это можно сделать в Настройки, Bluetooth и устройства.

Количество параметров в меню настроек может показаться ошеломляющим. Однако с левой стороны есть маленькое поле для поиска, которое поможет вам найти то, что вы ищете. К сожалению, поиск работает только по конкретным запросам (например, в Windows ваш монитор называется "дисплей", но поисковая строка распознает оба термина).

Настройки звука Windows 11 для определенного микрофона (фото: PCWorld)

Оставайтесь в безопасности в интернете и в Windows

Защита себя от угроз в интернете - это комбинация анонимности, умных решений, удачи и здравого смысла. Windows Defender - это надежный, хоть и не 100% способ защиты от вредоносных программ в интернете, и, к счастью, приложение Microsoft почти полностью управляется автоматически.

Однако защита ваших цифровых ключей - паролей - с помощью менеджера паролей или других методов - это абсолютная необходимость в наше время. Лучшие VPN-сервисы скрывают и шифруют вашу цифровую личность, чтобы вы могли безопасно перемещаться мимо киберпреступников и компаний.

В Windows есть такие инструменты, как Windows Sandbox, для дополнительной защиты. В конечном итоге, вам нужно полагаться на свой опыт и здравый смысл, чтобы не нажимать на каждую провокационную ссылку и не открывать сомнительные письма, тем самым минимизируя риски в интернете.

Менеджер паролей Norton (фото: IDG)

Как делать резервное копирование и восстанавливать данные

В последнее время Microsoft активно призывает вас делать резервные копии ПК в своем облаке OneDrive. Для некоторых из вас это может быть настоящим раздражением, поскольку Microsoft начала включать автоматическое резервное копирование по умолчанию для папок Рабочий стол, Фото, Документы и Видео. Этот процесс может забрать часть пропускной способности и повлиять на лимит данных, установленный вашим интернет-поставщиком.

Однако знание того, как работает OneDrive и резервное копирование, а также возможность восстановления данных на новом ПК, может сэкономить вам огромное количество времени и усилий, так как Microsoft выполняет эти задачи в фоновом режиме.

Также стоит понимать, какие приложения и данные могут не попасть в резервную копию. Обычно приложения не резервируются, как и их связанные данные, однако про игры такое не скажешь.

Стоит отметить, что Microsoft упростила этот процесс. Автосохранение документов Microsoft Office (Microsoft 365) практически автоматическое, и вы можете просто войти в новый ПК, чтобы автоматически авторизовать его в Microsoft 365 и продолжить работать.

Сделайте резервную копию данных (фото: Foundry)

Как устанавливать и удалять программы и сервисы

В наши дни установка программного обеспечения не требует вставлять диск или DVD-ROM. Все, что нужно сделать - это просто нажать на "установщик", и процесс начнется автоматически.

Однако важно понимать все тонкости программного обеспечения и сервисов. Если на телефонах все сводится к приложениям, то на ПК "программное обеспечение" во многом представляет собой подписки.

Понимание разницы между "вечной" версией Microsoft Office и подпиской на Microsoft 365 может сэкономить вам сотни долларов. Точно так же существует разница между установкой "одной и той же" игры через приложение Windows Xbox и Steam: в последнем обновления выходят своевременно, а в первом - иногда нет.

Windows обычно позволяет вручную удалять установленные обновления в случае возникновения проблем (фото: Microsoft)

Как сбросить настройки ПК

Сброс настроек ПК - это своего рода завершение некоторых из этих задач. Если ваш ПК замедляется, это может быть связано со множеством причин, включая накопление всех цифровых отходов за годы работы. Если все ваши файлы были сохранены в облаке или на резервном диске, сброс ПК позволяет начать с чистой установки Windows.

Вам стоит зайти в меню настроек Windows (Система, Восстановление). Процесс не занимает много времени, возможно, около 20 минут в зависимости от системы. Но знание того, когда нужно сбрасывать настройки, что нужно будет сохранить, а также какие преимущества это даст - это то, что вам нужно знать.

Сбросьте настройки ПК (фото: Foundry)

Как получить доступ к BIOS/UEFI вашего ПК

Часто заходить в BIOS вашего ПК не требуется - максимум пару раз. Это интерфейс между операционной системой и внутренностями ПК, предзагрузочная среда, которая позволяет вносить базовые изменения. Знание того, как настроить BIOS, - это немного более сложная функция, но важно знать, что он существует, как в него войти и для чего он используется.

BIOS/UEFI (фото: Foundry)

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