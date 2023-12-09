Укрепляют здоровье не хуже БАДов. 7 доступных продуктов, которые нужно есть зимой

Куркума

"Куркумин - основной активный ингредиент корня куркумы. Обладает мощным доказанным противовоспалительным и антиоксидантным действием: снимает воспаление в тканях, включая печень, кишечник, работает с желчеоттоком, а это залог здоровой работы пищеварения", - говорит эксперт.

При этом она отмечает, что куркумин из специи порошка куркумы - это низкие дозы, поэтому для максимального эффекта лучше принимать свежий корень, а для улучшения усвоения добавлять черный перец, в составе которого пиперин - натуральное вещество, увеличивающее усвоение куркумина на 2000%.

"Вообще, цельные пряности полезны. Добавьте еще кумин, кардамон, тмин, кориандр и острый перец", - советует Голобородько.

Конопля

Речь идет именно о видах, не содержащих наркотических веществ.

В конопле 30% полезных жиров, которые снижают уровень сахара в крови, а также дают длительное насыщение организме.

Они имеют 19% растительного белка, как у льна и чиа. А еще содержат витамин Е и минеральный набор как в хороших антиоксидантных комплексах: медь, марганец, сера, железо, кальций, калий.

Лучше брать семена в очищенных ядрах. Или можно заменить их семенами тыквы.

Брокколи

В брокколи максимальная концентрация сульфорафана - органического соединения серы. Она увеличивает способность печени к природной детоксикации и защищает ее клетки от окислительного стресса. Лучше всего есть брокколи в виде ростков или молодых побегов. Если же ее готовить, то до полутвердого состояния.

Темный салат

"Чем темнее лист, тем он полезнее. Вся листовая зелень качественно влияет на состав крови и кислород, переносимый в ткани, а витамин К предотвращает ломкость костей и хрупкости сосудов", - объясняет Голобородько.

Добавьте ростки, полейте тхиной, оливковым маслом, соком лимона и посыпьте семенами - такой минисалат будет на страже вашего здоровья.

Черные ягоды

В черных ягодах небольшое количество сахаров, фруктозы, но при этом в них максимально много клетчатки, органической влаги и кислот. Темный цвет означает гарантированное большое количество антиоксидантов, биофлавоноидов, различных молекул, которые люди ищут в БАДах.

Растительные жиры

Авокадо - вечнозеленый символ здорового образа жизни. Но его следует периодически заменять на оливки, орехи, растительные масла. Желательно, чтобы растительные жиры были в каждом приеме пищи.

Бобовые

Бобовые - это топ по растительному белку. Заведите 7 видов на каждый день недели и чередуйте их в своем рационе: нут, чечевицу красную и зеленую, белую фасоль, черные бобы, маш и сою.