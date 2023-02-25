7 удивительных животных, в реальность которых трудно поверить (фото)

Окапи

Эти травоядные животные являются родственниками жирафов, хотя их часто сравнивают с зебрами. У них очень длинный язык, которым они способны очищать свои веки, уши и сбивать насекомых с шеи.

Окапи водятся на африканском континенте в Демократической Республике Конго. Как и все травоядные животные, они боятся хищников, в частности леопардов и людей - нелегальных браконьеров, что представляет большую опасность для диких животных.

При этом окапи не нужно убегать от хищников - коричневые и белые пятна на их теле прекрасно маскируют их в тропическом лесу.

Окапи ближе по родству к жирафам, чем к зебрам (скриншот)

Голубой дракон

Это удивительные животные называются Glaucus atlanticus. Известно, что они плавают в воде головой вниз. Голубой цвет хорошо сочетается с водой, делая это существо незаметным.

По внешности это животное похоже на дракона, отсюда и название "Голубой дракон". Оно способно нападать жалом, что может привести даже к летальному исходу.

Эти животные водятся во многих разных средах, но чаще всего встречаются в Индийском и Тихом океане.

Голубой дракон плавает головой вниз (скриншот)

Японский краб-паук

Это членистоногое с огромным размахом ног, что делает его довольно жутким созданием. Ноги у краба-паука растут всю жизнь.

Они могут расти до гигантских размеров - 18 футов, что равно 5,5 метров. Эти существа не плавают, но держатся на мелководье. Краб-паук является деликатесом для японцев, хотя поймать его непросто.

Японский краб-паук может вырасти до 5,5 метров (скриншот)

Рыба-капля

Рыба-капля похожа на груду расплавленного воска, ее "лицо" напоминает лицо привередливого пожилого мужчины.

Эти существа обитают в самых глубоких водах далеких стран Тасмании, Новой Зеландии и Австралии. Самки способны откладывать тысячи крошечных розовых яиц. И самцы, и самки могут садиться на отложенные яйца, чтобы оградить их от хищников.

Стоит отметить, что рыба-капля выглядит так, только когда она "выходит" из воды.

Рыбу-каплю еще называют самым печальным животным из-за ее выражения "лица" (скриншот)

Медленный лори

Медленный лори - единственный примат, у которого есть ядовитые железы. Эти животные обитают на деревьях, где в основном висят на ветках вниз головой, держась ногами. Это позволяет им есть руками, даже находясь на деревьях.

Хотя они, как правило, спокойные животные, у них чрезвычайно ядовитый укус, способный нанести значительный вред хищникам и соперникам.

Медленные лори могут оставаться совершенно бесшумными и незамеченными перед лицом опасности. У них два языка, один зазубренный для чистки зубов, а другой достаточно длинный, чтобы сосать цветы нектарника.

Медленный лори имеет два языка (скриншот)

Аксолотль

Аксолотли - это пресноводные саламандры. Их общее поведение различается между особями: они могут быть одинокими, социальными, активными или спящими.

Аксолотли обитают почти во всех озерах Мексики. Пожалуй, самая примечательная вещь в этих существах - это их способность без труда восстанавливаться.

Это уникальное свойство, поскольку не все амфибии регенерируются так же, как аксолотль. Они могут восстанавливать почти все части тела, например конечности, позвоночник, челюсти и части мозга. После этого даже не остается ни одного шрама.

Эти животные способны "отращивать" утраченные части тела (скриншот)

Рыба-пака

Рыба-пака является представителем семейства пираньевых. Это довольно большое существо, обитающее в реках Амазонки и других водах Южной Америки. Особенность этого животного - его рот напоминает человеческий. Эта рыба имеет "человеческие зубы", а питается она орехами и семенами.

Некоторые люди держат рыбу-паку как домашних животных. По их рассказам те любят прижиматься к своим хозяевам, если это необходимо.

Рыба-пака имеет "человеческие зубы" (скриншот)