7 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя признаваться в любви и ходить на свидание
Сегодня, 7 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого священномученика Теодота, епископа Анкирского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
К сожалению, о жизни святого Феодота известно очень мало. Церковь говорит, что он жил во времена царствования Диоклитиан и Максимиан в Анкире Галатийской.
Это были трудные дни для христиан, поскольку их ловили, пытали, убивали и даже бросали их тела в пищу собакам. Феодот же тайно хоронил тела христиан, отдавая последнюю честь умершим.
Существует легенда, что однажды он достал из озера тела семи мучеников, убитых за свою веру и похоронив их. За этим делом Феодота увидел Теоктекн-Игемон и приказал своим людям схватить его, чтобы сразу же отправить на пытку. Он выдержал все испытания с мужеством, но в конце концов был казнен.
Феодот Анкирский, он же Феодот Корчемник (иллюстрация: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 7 июня
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- нельзя признаваться в любви и планировать свидания, поскольку этот день считается неблагоприятным для любых любовных дел
- сегодня запрещено носить серебряные украшения, вместо этого стоит заменить их на золото - как символ солнца, который будет приносить удачу во всех делах
- не стоит рассказывать о своих планах на будущее, потому что считается, что можно сглазить
Также не следует придавать значение снам в ночь на 7 июня, поскольку издавна бытует мнение, что они лишены всякого смысла и не имеют ничего важного.
Народные приметы и традиции этого дня
- если сегодня идет дождь - к хорошему урожаю
- вечером громко квакают лягушки - будет хорошая погода
- вялые пчелы сидят на стенках улья - к жаре и возможной засухе
- если солнечные лучи приобрели более темный оттенок - ждите сильной грозы
- если за ночь пауки сплели много паутины - день будет обещает быть ясным и теплым
- внезапное затишье в лесу - скоро будет гроза
- если голуби ведут себя неспокойно, но погода ясная - вскоре начнутся осадки
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Афанасий, Антон, Игнат, Богдан, Вениамин, Василий, Валентин, Михаил, Владимир, Александр, Виктор, Вольдемар, Иван, Григорий, Николай, Лев, Петр, Павел, Степан, Ян, Тарас, Сюзанна, Валерия, Мария, Зинаида.
По гороскопу люди, родившиеся сегодня -Близнецы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Всемирный день заботы
- Международный день специалистов в сфере снабжения
- Всемирный день безопасности пищевых продуктов
Раньше мы уже писали, когда будем праздновать Курбан-байрам в Украине в 2024 году.
Читайте также церковный календарь на лето 2024 года.
Во время написания материала были использованы источники: сайты ПЦУ и Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, а также SogodniSvyato и Википедия.